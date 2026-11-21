törene katılım ve açılış mesajları:

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Rıdvan Budak tarafından merhum babası adına yaptırılan Ahmet Budak Taziye Evi törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Osman Kurt, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sırasında konuşan Rıdvan Budak, babasının adını yaşatmanın kendileri için bir vefa borcu olduğunu belirterek taziye evinin yalnızca cenaze günlerinde değil, sosyal ve kültürel etkinliklerde de mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmasını arzu ettiklerini ifade etti.

taziye evinin yerel önemi ve destekler:

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram tesisin Sürgü için güzel bir eser olduğunu vurguladı ve Budak’ın memleket bağını koparmadığını söyledi. Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ise deprem sonrasında ilçede yürütülen iyileştirme çalışmalarına değinerek, yaklaşık 8 bin deprem konutuyla ihya ve inşa sürecinin sürdüğünü, kamu kurumları, okullar ve ibadethanelerin yeniden yapıldığını, taziye evlerinin deprem sonrası mahallelerin önemli ihtiyaçlarından biri haline geldiğini belirtti.

Tesisin yapım sürecinde Rıdvan Budak’ın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesinin destek verdiği; Doğanşehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve çevre düzenlemesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı desteği sağlandığı kaydedildi.

kentsel dönüşüm, sosyal uygulamalar ve ekonomik boyut:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er konuşmasında, taziye evlerinin kent kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve TOKİ ile birlikte yapılan 16 taziye evinin açılışa hazır olduğunu açıkladı. Er, bu taziye evlerinin üst katlarında 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kursu bulunması şartını getirdiklerini, yeşil alanların daha verimli kullanılması amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Er ayrıca taziye yemeklerinin aileler üzerinde ekonomik yük oluşturabildiğine dikkat çekti; bazı vatandaşların mahcup olmamak için borçlandığını, hatta araç ve hayvanlarını satmak zorunda kaldığını duyduklarını belirterek bu geleneğe yönelik ortak bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Doğanşehir özelinde yapılan açıklamalarda ilçenin yaklaşık 36 bin nüfusa sahip olduğu, yeni yerleşim alanlarında 32 bin kişinin barınabileceği düzenlemelerin inşa edildiği aktarıldı. İlçenin atık su arıtma tesisi için yaklaşık 10 milyon avro tutarında finansman görüşmelerinin sürdüğü ve kentsel dönüşüm projesinin tamamlandığı, uygulama senaryoları üzerinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Vali Yardımcısı Osman Kurt ve Milletvekili Mehmet Fendoğlu da taziye evinin hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni tesis, mahallenin cenaze törenleri ve sosyal-kültürel buluşmaları için kullanıma açıldı ve bölge halkının hizmetine sunuldu.

MALATYA’DA AHMET BUDAK TAZİYE EVİ HİZMETE AÇILDI