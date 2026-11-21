Yüksekova'da gelenekten modern zamana: atölyede dayanıklı emek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde atölyesini işleten Lokman İyinç, fabrikasyon üretimin ve teknolojinin yaygınlaşmasına rağmen yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü el işi ayakkabı tamir ve dikimini ilk günkü titizlikle sürdürüyor. İlçe sakinleri, yeni ayakkabı yerine yıpranan bot ve ayakkabılarını yeniletmeyi tercih ederek usta atölyesine yöneliyor.

El emeğinin değeri ve iş akışı:

İyinç, tezgahının başında sabır ve dikkat gerektiren işlemler yapıyor. Parça değişimi, dikiş onarımı ve taban tamiri gibi işler atölyede büyük bir ustalıkla gerçekleştiriliyor. İşin durumuna göre bazen bir-iki çifte 2-3 saat emek verilirken, uygun işler için saatte 20-30 çift onarım da mümkün oluyor. Bu değişkenlik, hem günlük iş yoğunluğunu hem de maliyetleri etkiliyor.

Mevsimsel talep ve toplumsal ihtiyaç:

Usta, kış mevsiminin yaklaşmasıyla atölyedeki mesainin arttığını belirtiyor ve vatandaşların kışlık ihtiyaçları karşısında bütçe baskısının artmasına dikkat çekiyor. İyinç, sözleriyle: "Önümüz kış ve bu mevsimde masraflar vatandaşlara biraz daha ağır geliyor. İnsanlar çocuklarına bot ve kışlık ihtiyaçlarını alacak. O yüzden elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyerek hem zanaatın hem de dayanışmanın önemini vurguluyor.

Yerel düzeyde el işçiliğinin korunması, ekonomik açıdan tasarruf sağlayan onarım kültürünü canlı tutuyor ve Yüksekova'daki atölyeler, hem mesleki deneyimi hem de topluma sağladıkları pratik faydayla dikkat çekiyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YAŞAYAN AYAKKABI USTASI LOKMAN İYİNÇ, FABRİKASYON ÜRETİMİN VE TEKNOLOJİNİN YAYGINLAŞMASINA RAĞMEN YAKLAŞIK 30 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ GELENEKSEL EL İŞÇİLİĞİNİ İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.