Gemlik Kitap Limanı 7. kez kapılarını açtı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Gemlik Kitap Limanı'nın açılış törenine katıldı. Etkinlik, Cius AVM'de gerçekleştirildi ve "Sözcüklerin Rotası" temasıyla kitapseverlere kapılarını açtı.

açılış ve katılımcılar:

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan törende Ünlüce'ye, önceki dönem Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Tören, farklı kuşaklardan yazarlar ile okurları aynı çatı altında buluşturdu.

etkinliğin içeriği ve hedefleri:

"Sözcüklerin Rotası" başlığıyla düzenlenen Gemlik Kitap Limanı'nda söyleşiler, imza günleri, şiir dinletileri ve çeşitli edebiyat buluşmaları yer aldı. Etkinlik, kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı, okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kentler arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkan Ünlüce etkinlikle ilgili değerlendirmesinde "Kitaplarla büyüyen, okuyan, sorgulayan ve düşünen nesiller, Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin en güçlü güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Ünlüce, Gemlik'te yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Şükrü Deviren, organizasyonda emeği geçenler ve kendilerini içtenlikle karşılayan Gemliklilere teşekkür etti. Kültürel etkinliklerin yerel ve bölgesel iş birliklerini, ortak üretimi ve toplumsal paylaşımı artırdığına dikkat çekti.

Gemlik Kitap Limanı, farklı kuşakları edebiyat ekseninde buluşturarak kentlerin kültürel zenginliğini görünür kılmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, GEMLİK BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 7'NCİSİ DÜZENLENEN GEMLİK KİTAP LİMAN'NIN AÇILIŞINA KATILDI.