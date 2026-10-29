Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Kazanın gölgesinde: anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Çorum Alaca'daki kazada ölen anne Yasemin Sarpkaya ile çocukları Amine ve Ömer Asaf, Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan namazla toprağa verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kazanın gölgesinde: anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Yozgat'ta son yolculuk: anne ve iki çocuğu uğurlandı

Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada yaşamını yitiren aile fertleri, memleketleri Yozgat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kaza ve olay yeri:

Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde 28 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile cip çarpıştı; kazada Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine Sarpkaya (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya (9) hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Cenazeler, öğle namazının ardından Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve ailenin yakınları katıldı.

Anne Yasemin Sarpkaya ile çocukları Amine ve Ömer Asaf, kılınan namazın ardından Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE 2 EVLADI YOZGAT’TA TOPRAĞA...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE 2 EVLADI YOZGAT’TA TOPRAĞA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali
images

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı
images

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi
images

Kilis'te jandarmanın insan piramidinde dalgalanan Türk bayrağı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek