Kazanın gölgesinde: anne ve iki çocuğu Yozgat'ta toprağa verildi

Yozgat'ta son yolculuk: anne ve iki çocuğu uğurlandı

Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada yaşamını yitiren aile fertleri, memleketleri Yozgat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kaza ve olay yeri:

Kaza, Alaca-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkiinde 28 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile cip çarpıştı; kazada Yasemin Sarpkaya (45) ile çocukları Amine Sarpkaya (24) ve Ömer Asaf Sarpkaya (9) hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Cenazeler, öğle namazının ardından Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve ailenin yakınları katıldı.

Anne Yasemin Sarpkaya ile çocukları Amine ve Ömer Asaf, kılınan namazın ardından Çatak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE 2 EVLADI YOZGAT’TA TOPRAĞA VERİLDİ.