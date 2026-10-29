Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

tören ve katılımcılar:

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hava koşulları nedeniyle Osmaneli Spor Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliklere Kaymakam Tahir Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, başkan ve kaymakamın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı; salon, coşkulu bir katılımla doldu.

kaymakamın konuşması:

Kaymakam Tahir Yılmaz günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Konuşmasında 29 Ekim 1923 tarihinin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tescilleyen önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanının milletin azim ve kararlılığının sonucu olduğunu ifade ederek, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile şehit ve gaziler anıldı ve tüm halka içten kutlama mesajı iletildi.

öğrenci gösterileri ve ödüller:

Tören, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam etti. Müzik, şiir ve kısa sahne performansları salonu dolduranlara duygulu anlar yaşattı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Program, öğrencilerin gerçekleştirdiği resmigeçit ile sona erdi; katılımcılar Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümünü birlik ve coşku içinde kutladı.

OSMANELİ İLÇESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANDI.