Ayvalık’ta 103’üncü yıl coşkusu yağmura rağmen salonları doldurdu

Coşku yağışa rağmen salonlara sığmadı:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü yılı, yağmurun etkisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Salonu’nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Açık alan programının kapalı mekâna alınmasına rağmen törenlere katılım yüksek oldu ve salon, bayram coşkusunu taşımakta zorlandı.

Kutlamalar, Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle başladı. Ardından resmî törenler salon ortamında devam etti; yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinliklerde hem Cumhuriyet’in kazanımları hem de toplumun birlikte olma vurgusu öne çıktı.

Ayvalık’a yakışır bir kutlama:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törenlerde yaptığı konuşmada kentteki coşku ve katılımın her geçen yıl arttığını belirtti. Ergin, "Bayram havasındaki güne Kaymakamlık’taki tebrikat töreniyle başladık. Ardından bayram kutlamalarımızı, eski bayramlardaki gibi Ayvalık’a yakışır şekilde gerçekleştirdik" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Atatürk’ün emanetine sahip çıkma vurgusu:

Başkan Ergin, Cumhuriyet değerlerinin Ayvalık’ın kent kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Ergin, "Cumhuriyet’in ışığını geleceğe taşımak, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir" sözleriyle kutlamanın taşıdığı tarihsel sorumluluğa dikkat çekti.

Törenler, yağışa rağmen sürdürülen program ve salonu dolduran halkın birlik mesajıyla sona erdi. Etkinlik, Ayvalık’ta Cumhuriyet’in öneminin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

AYVALIK’TA YAĞMURA RAĞMEN SALONLARA SIĞMAYAN KATILIM, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILINDA KENTTE YAŞANAN COŞKU VE BİRLİKTELİĞİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ OLDU.