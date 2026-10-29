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Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali

Bodrum’da sağanağın ardından hava 28 dereceye çıkıp güneş açtı; turistler denize girerken turizmciler sezonun kasım ortasına kadar süreceği umudunu paylaştı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali

Güneş turistleri sahile çekti:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gün boyu etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle sahiller yeniden canlandı. Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşmasıyla hem yerli hem yabancı az sayıdaki turist, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere birçok kıyı kesimine akın etti. Yağışın dinmesiyle birlikte gelen güneşli hava, kasım ayına girilirken ilçede deniz ve güneş keyfine olan ilgiyi artırdı.

Sağanak ve taşkınların etkileri:

Önceki gün düşen kuvvetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Yetkililer, Bitez Mahallesi’nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde 1 ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde toplam 2 iş yerinde su baskını yaşandığını bildirdi. Su altındaki bölgede mahsur kalan bir hamile kadın ekipler tarafından sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İlçede metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Turizmcilerden sezon değerlendirmesi:

Turizmci Yiğit Girgin, hava koşullarının Bodrum’da kısa süre içinde değişebildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Dün yoğun yağışların yaşandığı, sel ve taşkınların meydana geldiği bir gün geçirdik. Bugün ise tamamen açık ve güneşli bir hava var. Sahillerde turistler hâlâ güneşleniyor ve denize giriyor. 29 Ekim’de böyle bir hareketliliğin yaşanması yüzümüzü güldürüyor, turistleri gördükçe bize umut veriyor."

Girgin, ilçedeki turizm hareketliliğinin kasım ayının ortalarına kadar sürmesini beklediklerini, bazı sahil otellerinin bu tarihe dek açık kalacağını ancak bazı işletmelerin sezonu daha erken kapattığını aktardı. Ayrıca, Bodrum’un yılın 12 ayı çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapabildiğini belirterek ziyaret çağrısında bulundu: "Şu anda Bodrum’un en güzel zamanlarından birini yaşıyoruz. Çok yoğun olmayan bu dönemde insanlar kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırarak tatil yapabiliyor. Hem maddi hem de manevi açıdan daha rahat bir dönem. Herkesi Bodrum’a bekliyoruz."

Meteorolojik tahminlere göre ilçede cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, cumartesi günü sağanağın yeniden görülme ihtimali bulunuyor. Yerel yetkililer ve turizmciler, kısa vadeli hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SAĞANAĞIN ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE YERLİ VE YABANCI...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE SAĞANAĞIN ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLER DENİZE GİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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