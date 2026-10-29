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Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

ÇOKİM'in düzenlediği futbol etkinliğinde koruma ve bakım altındaki çocuklar sportif faaliyet ve sosyal etkileşim imkanları buldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Etkinlik şırnak aile müdürlüğü tarafından düzenlendi:

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme (ÇOKİM) birimi, koruma ve bakım altındaki çocuklarla futbol maçı düzenleyerek çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı. Etkinlikte çocuklar hem sporun tadını çıkardı hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.

Amaç ve kazanımlar:

Organizasyonun temel amacı, koruma ve bakım altındaki çocukların sosyal yaşama katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla etkileşim, paylaşım ve takım ruhunu teşvik etmekti. Bu tür etkinlikler çocukların sosyal becerilerini güçlendirirken, gündelik yaşantılarına olumlu bir mola sağlıyor.

Uygulama ve gözlemler:

ÇOKİM tarafından gerçekleştirilen maç sırasında çocuklar keyifli anlar yaşadı ve grup halinde etkinlik yapma olanağı yakaladı. Etkinlik, çocukların sportif aktivitelere erişimini kolaylaştıran ve sosyal etkileşimlerini destekleyen bir ortam sundu.

ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÇOKİM BİRİMİ, KORUMA VE BAKIM ALTINDAKİ...

ŞIRNAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÇOKİM BİRİMİ, KORUMA VE BAKIM ALTINDAKİ ÇOCUKLARLA FUTBOL MAÇI DÜZENLEYEREK ÇOCUKLARIN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMESİNE KATKI SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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