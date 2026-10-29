Edremit'te yağmura meydan okuyan cumhuriyet kutlaması Kıraç'la coştu

Edremit'te 29 Ekim coşkusu Kıraç konseriyle yükseldi

Edremit'te Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, sanatçı Kıraç'ın Akçay Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseriyle taçlandı. Yağmura rağmen meydanı dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep birlikte eşlik etti.

fener alayı ve yürüyüş:

Etkinlikler, Altınkum Mahallesi'nden başlayan fener alayıyla başladı. Marşlar ve sloganlarla Akçay Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcılar, konser öncesi bir araya gelerek kutlamanın ritmini oluşturdu. Sahneye çıkan Kıraç, sevilen eserleriyle kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı.

belediye ve teşekkür:

Gecenin sonunda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve eşi Gülhan Ertaş sanatçıya çiçek takdim etti. Başkan Ertaş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlara ve sahne performansıyla geceye renk katan Kıraç'a teşekkür etti. Etkinlik, yağmura rağmen meydanı boşaltmayan katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi.

EDREMİT’TE CUMHURİYET’İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KUTLAMALAR, SANATÇI KIRAÇ’IN AKÇAY CUMHURİYET MEYDANI’NDA VERDİĞİ KONSERLE TAÇLANDI. YAĞMURA RAĞMEN MEYDANI DOLDURAN BİNLERCE VATANDAŞ, SEVİLEN SANATÇININ ŞARKILARINA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ.