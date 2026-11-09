Kazaya karışan araç Saraycık köyü girişinde terk edilmiş bulundu

Olayın tespiti:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık köyü girişinde, hakkında 2 kişinin yaralandığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde yolun sağ tarafındaki toprak arazide kaza yapmış halde 11 DT 499 plakalı otomobil tespit edildi.

Araç ve çevresinde yapılan incelemede herhangi bir yaralıya rastlanmadı ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bu duruma ilişkin rapor düzenlendi.

Araç sahibi ve soruşturma:

Otomobilin sahibi Ömer T. (38), aracın izinsiz olarak öz yeğeni Emrullah Ç. T. (15) tarafından alındığını ve kaza sonrasında olay yerinin terk edildiğini beyan etti. Şahsın telefon numarası defalarca aranmasına rağmen kendisine ulaşılamadı.

Jandarma trafik ekipleri, olay yerini terk etme nedeniyle kaza tespit tutanağı düzenledi. Araç sahibi ise işlemler kapsamında davacı ve şikâyetçi olmadığını bildirdi.

BİLECİK'TE KAZA YAPAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU