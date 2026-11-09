Bandırma'da 21 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza köyünde defnedilecek

Bandırma'da genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Remzihan Baltaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, ilçede gece saatlerinde derin üzüntüye neden oldu.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Bandırma'nın 600 Evler Mahallesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Sürücü Remzihan Baltaş idaresindeki 10 AUR 047 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nden gelen 1 kurtarma aracı ve 5 personel müdahalesiyle Baltaş araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahale, cenaze ve soruşturma:

Ambulansla hastaneye kaldırılan Baltaş, başına aldığı ağır darbe nedeniyle hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, bugün öğle namazını müteakip Bandırma'nın Akçapınar Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili resmi makamlarca inceleme başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BANDIRMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN 21 YAŞINDAKİ REMZİHAN BALTAŞ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ