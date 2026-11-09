Osmaneli'de alevler bir evi kullanılamaz hale getirdi

Osmaneli'de ev yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, Yaşar Erdoğan (51)'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından kapsamlı bir soğutma çalışması yapıldı.

Hasar ve inceleme süreci:

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle itfaiye ve belediye ekipleri tarafından yıkım işlemlerine başlandı. Ev sahiplerinin olayla ilgili herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK'TE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI