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Osmaneli'de alevler bir evi kullanılamaz hale getirdi

Düzmeşe köyünde Yaşar Erdoğan'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ve jandarmanın müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz raporu ile yıkım başladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaneli'de alevler bir evi kullanılamaz hale getirdi

Osmaneli'de ev yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, Yaşar Erdoğan (51)'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından kapsamlı bir soğutma çalışması yapıldı.

Hasar ve inceleme süreci:

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi ve güvenlik gerekçesiyle itfaiye ve belediye ekipleri tarafından yıkım işlemlerine başlandı. Ev sahiplerinin olayla ilgili herhangi bir şikâyetinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK&#039;TE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

BİLECİK'TE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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