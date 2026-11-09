Rüzgâr enerji sahasında kamyonet devrildi, iki kişi yaralandı

Kaza yeri ve gelişmeler:

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyü mevkiinde, rüzgâr enerji santralinin çalışma sahasında seyir halinde olan bir kamyonet devrildi. Araç, trafikte olmayan, çalışma alanına kapalı bir bölgede ilerlerken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilme meydana geldi.

Kazada, 29 yaşındaki sürücü Hüseyin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Can K. yaralandı. Olayda kullanılan aracın plakası 52 AGY 968 olarak kaydedildi.

Yaralıların müdahalesi ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra sağlık kuruluşuna götürüldü ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldığı bildirildi. Kazanın kesin sebebi yapılacak tahkikat sonucunda netleşecek.

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