Kazdağları'nda altın kaşık gecesi: Edremit mutfağı ve zeytinyağı sahnede

Kazdağları gastronomi festivalinde altın kaşık heyecanı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla ve Hattuşa Vacation Thermal Club ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kazdağları Gastronomi Festivali, Altın Kaşık Zirve Gecesi ödül töreniyle tamamlandı. Etkinlik, Edremit Körfezi’nin köklü mutfak geleneğini ve coğrafi işaretli yerel lezzetlerini öne çıkardı.

Yarışma ve lezzet temaları:

Festival süresince şefler arasındaki yarışmalarda, Kazdağları’nın zengin biyoçeşitliliği ve Edremit’in yöresel ürünleri merkeze alındı. Yarışmalarda özellikle yöresel otlar, zeytin ve zeytinyağı temalı tabaklar değerlendirildi; jüri üyelerinin denemeleri sonucunda dereceye giren isimler belirlendi. Zirve gecesinde dereceye giren şef ve yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Ertaş'ın vurguları:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada üreticinin emeğinin görünür kılınmasının önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin de katkı sunduğu Kazdağları Gastronomi Festivali Altın Kaşık Zirve Gecesi ödül törenine katılarak yarışmalarda dereceye giren şeflerimize ve yarışmacılarımıza ödüllerini takdim ettik. Kazdağları’nın bereketini, Edremit’imizin köklü mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerimizi ön plana çıkaran bu anlamlı organizasyonun, bölgemizin gastronomi turizminin gelişmesine ve yerel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Zeytinimiz ve zeytinyağımız başta olmak üzere, topraklarımızın bize sunduğu değerleri mutfak kültürümüzle buluşturmak; üreticimizin emeğini görünür kılmak ve bu zenginliği gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Gastronomi alanında düzenlenen bu tür organizasyonlar, yerel ürünlerimize değer katarken kentimizin tanıtımına da güç veriyor."

Ödül törenine Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Mehmet Ali Doğan ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özbek de katıldı. Etkinlik boyunca toplam 12 ilden 165 öğrenci ve şef festival programına dahil olarak bölgenin gastronomik potansiyelini sergiledi.

Festival, Edremit ve çevresinin gastronomi turizmi bağlamında tanıtımına katkı sağlarken, yerel üreticilerin ürünlerinin ve geleneksel mutfak mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladı.

ORGANİZASYONDA DERECEYE GİREN ŞEFLER İLE YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİ PROTOKOL ÜYELERİNCE TAKDİM EDİLDİ.