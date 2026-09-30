Kazı sırasında toprak kayması: iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli İzmit'te temel kazısında toprak kayması

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak’ta, inşaat çalışmaları kapsamında devam eden temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

ekiplerin müdahalesi ve tahliye kararı:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kaymanın oluştuğu alana yakın olan Altıntaş Sokak üzerindeki iki binanın güvenlik riski taşıdığı değerlendirildi. Bu nedenle söz konusu binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki incelemeler ve güvenlik önlemleri ekipler tarafından sürdürüyor.

bölgede önceki hasar ve mahalle sakinlerinin tepkisi:

Yetkililer, aynı bölgede daha önce 27 Ağustos tarihinde bir binadan gelen kolon ve kiriş sesleri üzerine yapılan incelemede yapının zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığı belirlenmiş, söz konusu bina kontrollü şekilde yıkılmış olduğunu hatırlattı.

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Özkan Marabaoğlu, yaklaşık üç haftadır bölgede devam eden kazı çalışmalarından şikayetçi olduğunu ve belediyeyle iletişim kurmakta güçlük çektiklerini söyledi. Marabaoğlu, "Belediye sadece bize yazı gönderiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Biz muhatap olacağımız kişi arıyoruz. Bina yamuk, arkaya doğru yatık. Arka tarafta göçük var. 3 haftadır zaten ev sallanıyor. Yapı denetim geldi, sadece dediği kelime şu: 'Biz size yazı gönderdik. Yapacağımız başka bir şey yok. Eğer binada çatlak olursa, o zaman bizimle irtibat haline geçin.' Yani bizim canımız bu kadar mı? Ne diyeyim, diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Olayın ardından yetkililer, kazı çalışmalarının güvenlik standartları ve alınması gereken önlemler açısından inceleneceğini belirtti. Bölgedeki soruşturma ve teknik değerlendirme devam ediyor.

İZMİT İLÇESİNDE TEMEL KAZISI YAPILAN ALANDA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE 2 BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.