KBÜ, Erasmus+ ara dağıtımla uluslararası hareketliliğe 504 bin 700 avro kaynak sağladı

bütçe artışı ve karar:

Karabük Üniversitesi'nin 2025 yılı Erasmus+ KA131 Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi için başlangıçta belirlenen hibe bütçesi 473 bin 300 avro idi. Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2025 Başvuru Dönemi ara dağıtım sonuçları kapsamında proje bütçesine 31 bin 400 avro ilave destek sağlandı ve KBÜ'nün toplam hibe tutarı 504 bin 700 avro olarak güncellendi.

kaynakların dağılımı:

Ara dağıtımla sağlanan ek kaynağın kullanımına ilişkin dağılımda öğrenci öğrenim hareketliliğine 22 bin 700 avro, öğrenci staj hareketliliğine 4 bin 100 avro, personel ders verme hareketliliğine 2 bin 450 avro ve personel eğitim alma hareketliliğine 2 bin 150 avro ilave hibe tahsis edildi. Böylece ilave bütçenin 26 bin 800 avrosu öğrenci hareketliliklerine, 4 bin 600 avrosu ise personel hareketliliklerine ayrılmış oldu.

etki ve hedefler:

Sağlanan ilave hibenin öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmelerini ve uygun kuruluşlarda staj yaparak deneyim kazanmalarını desteklemesi bekleniyor. Ek kaynak ayrıca akademik ve idari personelin yurt dışında ders verme ve eğitim alma faaliyetlerine katılımını artırarak üniversitenin uluslararası hareketlilik kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Erasmus+ KA131 programı, yükseköğretim kurumlarının Avrupa'daki kurumlarla iş birliğini geliştirmesine, öğrencilerin farklı eğitim ortamlarında deneyim kazanmasına ve personelin mesleki bilgi ile deneyimlerini uluslararası düzeyde paylaşmasına imkan tanıyor. KBÜ'nün hibe artışı, üniversitenin Avrupa ile akademik ve kültürel iş birliklerini derinleştirme hedefiyle örtüşüyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) 2025 YILI ERASMUS+ KA131 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA BAŞLANGIÇTA 473 BİN 300 AVRO OLARAK BELİRLENEN HİBE BÜTÇESİ, 31 BİN 400 AVROLUK İLAVE DESTEKLE 504 BİN 700 AVROYA YÜKSELDİ.