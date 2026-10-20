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Mersin'de 17 okuma salonu gençlerin sınav maratonuna destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki 17 okuma salonu, internet, bilgisayar ve ikramlarla öğrencilere sabah 07.00-23.00'e kadar destek sağlıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mersin'de 17 okuma salonu gençlerin sınav maratonuna destek oluyor

Mersin'de 17 okuma salonu gençlerin sınav maratonuna destek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyette olan 17 okuma salonu ile öğrencilere sessiz, güvenli ve konforlu çalışma alanları sunuyor. Salonlar, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere çeşitli sınavlara hazırlananlara da imkân sağlıyor.

okuma salonlarının sunduğu imkanlar:

Bu mekanlarda erişime açık internet ve bilgisayar bulunuyor; öğrencilere ayrıca çay ve kahve ikramı yapılıyor. Mekanlar yazın serin, kışın sıcak tutulacak şekilde düzenlenmiş olup, bireysel çalışmanın yanı sıra grup çalışmalarına uygun oturma düzeniyle hizmet veriyor.

çalışma saatleri ve erişim:

Kent merkezindeki Adres, Güvenevler ve Neptün okuma salonları sabah 07.00'den gece 23.00'e kadar açık bulunuyor; ilçelerdeki salonların çalışma saatleri ise farklılık gösterebiliyor. Tüm hizmetler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Cansu Baytek, salonların öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çekerek, "Okuma salonu, öğrencilerin sessizlik, sakinlik ve huzur içerisinde ders çalışabilecekleri alan. Öğrenciler genelde grup psikolojisinin yoğun yaşandığı yerlerde ders çalışmayı tercih ediyor" dedi.

Baytek sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Şehir merkezindeki okuma salonlarımız sabah 07.00 gece 23.00 arası hizmet veriyor. İlçelerdeki okuma salonlarımızda çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Birçok öğrencinin hayatına dokunduk. Diğer öğrencilerimizi de okuma salonlarımıza bekliyoruz."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN 17 OKUMA SALONUYLA ÖĞRENCİLERE SESSİZ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN 17 OKUMA SALONUYLA ÖĞRENCİLERE SESSİZ, GÜVENLİ VE KONFORLU DERS ÇALIŞMA ORTAMI SUNUYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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