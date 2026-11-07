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Keçiörengücü'ne Ömer Faruk Demirel'in kafa golü yetti

Ankara Keçiörengücü, Ömer Faruk Demirel'in 38. dakikadaki golüyle Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti; maçta bir gol faul nedeniyle iptal edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Keçiörengücü'ne Ömer Faruk Demirel'in kafa golü yetti

Keçiörengücü'ne Ömer Faruk Demirel'in kafa golü yetti

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 38. dakikada köşe vuruşundan gelen pozisyonda Ömer Faruk Demirel'in kafa vuruşuyla geldi. Karşılaşmada ayrıca 52. dakikada filelerle buluşan bir pozisyon faul gerekçesiyle iptal edildi.

maçtan dakikalar:

17. dakikada Moryke Fofana'nın sol kanattan çektiği şutta top kalecide kaldı.

32. dakikada Cheikne Sylla kazandığı topu Yassine Benrahou'ya aktardı; Benrahou'nun gelişine şutunu Abdullah Çelik çizgiden çıkardı.

38. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Erkam Develi'nin ortasında Ömer Faruk Demirel yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

52. dakikada kaleci Mehmet'in uzaklaştırmak istediği top Cheikne Sylla'nın presiyle yakın mesafeye düştü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Yassine Benrahou'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu; ancak hakem Sylla'nın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

kadrolar ve kararlar:

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Barış Çiçeksoyu, Berat Binbir

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), İshak Karaoğul, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+4), Moryke Fofana (Enes Yılmaz dk. 76), Ömer Faruk Demirel (Alcidio Raice dk. 76)

Yedekler: Emre Satılmış, Yunus Bahadır, Oğuzcan Çalışkan, Jefferson, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Christophe Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (dk. 49), Birama Toure, Yusuf Talum, Jonathan Lindseth (Alenis Vargas dk. 76), Julien Anziani, Yassine Benrahou, Cheikne Sylla

Yedekler: Yüksel Egemen Yaylı, Fırat İnal, Noha Lemina, Emre Akboğa, Kadir Yurdakul, Yunus Emre Dursun, Ada İbik, Bican Tibukoğlu

Teknik Sorumlu: Nestor El Maestro

Gol: Ömer Faruk Demirel (dk. 38) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Osman Kaynak, Cheikne Sylla, Julien Anziani (Manisa FK); Odise Roshi, Wellington, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü)

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 14. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MANİSA FK&#039;YI 1-0...

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI MANİSA FK'YI 1-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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