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Kediyle yılanın Bostanbükü'deki kısa oyunu

Bostanbükü köyünde kaydedilen görüntülerde bir kediyle yılanın kısa ve ilginç karşılaşması yer alıyor; anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kediyle yılanın Bostanbükü'deki kısa oyunu

karşılaşmanın görüntüleri:

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde ortaya çıkan anlar, bir kedinin yılanla kısa süreli etkileşimini gözler önüne serdi. O anlar, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından kayda alındı.

olayın gelişimi:

Görüntülerde kedi ile yılan bir süre karşı karşıya geliyor. Kedinin patileriyle müdahale ettiği yılan, gelen darbelerden kurtulmak için yakındaki bir çalının üzerine tırmanarak uzaklaşmaya çalışıyor. Karşılaşma kısa sürmesine rağmen dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

görüntünün kaydedilmesi:

İlginç karşılaşma, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta olay sakin bir şekilde sona ererken, görüntüler sosyal medyada paylaşılabilecek türden doğal bir karşılaşmayı belgeledi.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR KEDİNİN YILANLA OYNAMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. O...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR KEDİNİN YILANLA OYNAMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. O ANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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