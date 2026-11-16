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Safranbolu'da geceyi delen misafir: kurt mahalle sokaklarında görüldü

Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde gece bir kurt, bir evin bahçesi ve çevresinde dolaştı; anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Safranbolu'da geceyi delen misafir: kurt mahalle sokaklarında görüldü

olay yeri ve zaman:

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurtun yerleşim alanına girdiği görüldü. Müstakil bir evin önünde fark edilen hayvan, çevrede kısa süreli dolaşım yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

görüntüler ve kayda geçen anlar:

Kurdu fark eden ev sahibi, balkona çıkarak olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Söz konusu hareketler ayrıca sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı; görüntülerde kurtun bahçe ve yol çevresinde gezinmesi yer alıyor.

Olayda herhangi bir müdahale veya müdahaleye ilişkin bilgi paylaşılmadı; kayıtlarda hayvanın bölgeden ayrıldığı görülüyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GELEN KURT, BİR EVİN BAHÇESİ VE ÇEVRESİNDE...

SAFRANBOLU İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GELEN KURT, BİR EVİN BAHÇESİ VE ÇEVRESİNDE DOLAŞTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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