Safranbolu'da geceyi delen misafir: kurt mahalle sokaklarında görüldü

olay yeri ve zaman:

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurtun yerleşim alanına girdiği görüldü. Müstakil bir evin önünde fark edilen hayvan, çevrede kısa süreli dolaşım yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

görüntüler ve kayda geçen anlar:

Kurdu fark eden ev sahibi, balkona çıkarak olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Söz konusu hareketler ayrıca sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı; görüntülerde kurtun bahçe ve yol çevresinde gezinmesi yer alıyor.

Olayda herhangi bir müdahale veya müdahaleye ilişkin bilgi paylaşılmadı; kayıtlarda hayvanın bölgeden ayrıldığı görülüyor.

SAFRANBOLU İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA GELEN KURT, BİR EVİN BAHÇESİ VE ÇEVRESİNDE DOLAŞTI