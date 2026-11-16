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Bebeği gibi baktığı yaşlı köpeği bebek arabasında parka çıkarıyor

Kastamonu'da emekli Fikri İrdem, 11 yaşındaki engelli köpeği Shot'u veteriner önerisiyle bebek arabasına koyup her gün Kışla Parkı'nda dolaştırıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bebeği gibi baktığı yaşlı köpeği bebek arabasında parka çıkarıyor

Günlük rutin ve sağlık gerekçesi:

Kastamonu İl Özel İdaresinden emekli ve Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetleri (KH) Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fikri İrdem, kızının 3 aylıkken sahiplendiği Shot adındaki köpeğine 11 yıldır bakıyor. Son iki yılda iki kere çapraz bağı koptu ve bir yıl arayla iki ameliyat geçirdi; veteriner hekimler köpeğin merdiven çıkıp atlayarak hareket etmesini istemediği için İrdem, günlük gezintilerde bebek arabası kullanmaya başladı.

Parkta sosyalleşme ve gözlemler:

İrdem, Shot ile Kışla Parkı'nda her gün dolaştığını belirtiyor. Yazın günde üç kez, kışın ise günde iki kez köpeğini parka götürdüğünü söylüyor. Parkta Shot'u gören vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor; özellikle çocuklar hemen gelip köpeği seviyor. İrdem, "Artık benim torunum gibi oldu" diyerek Shot'un uysal tavrının çocukların yaklaşmasını kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Ev yaşamı ve tedavi süreci:

Evde dört kediyle birlikte büyüyen Shot, aile için önemli bir üyeye dönüştü. İrdem, veteriner hekimin yaş ve kilo nedeniyle şu an ek bir ameliyat yapmak istemediğini, önce köpeğin kilo vermesi gerektiğini aktarıyor. Shot şu anda perhizde ve yaklaşık bir kilo verdi; İrdem, "İnşallah 2-3 kilo daha verebilirse bir ameliyat daha olma ihtimali var" diyerek ileriki planları açıkladı.

İrdem, köpeğini her gün bebek arabasıyla dolaştırmasının hem sağlık hem de sosyalleşme açısından gerekli olduğunu vurguluyor. Parkta benzer şekilde hayvanlarını getiren diğer sahiplerle de vakit geçirip hayvanların birbirini tanıdığını belirtiyor. Bazı kişilerin bu duruma olumlu bakmadığını ancak çocukların ve meraklıların ilgisinin Shot için olumlu bir deneyim sunduğunu ifade ediyor.

KASTAMONU’DA İKAMET EDEN FİKRİ İRDEM, 3 AYLIKKEN SAHİPLENDİKLERİ SHOT İSİMLİ KÖPEKLERİ, YAŞLANMASI...

KASTAMONU’DA İKAMET EDEN FİKRİ İRDEM, 3 AYLIKKEN SAHİPLENDİKLERİ SHOT İSİMLİ KÖPEKLERİ, YAŞLANMASI VE ENGELLİ OLMASI SEBEBİYLE HER GÜN ÇOCUK ARABASINA BİNDİREREK, PARKTA GEZDİRİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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