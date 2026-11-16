Kehribar parçalarını takıya dönüştüren Kütahyalı usta

Atölyede kehribarın ikinci yaşamı:

Kütahyada yaşayan sanatçı Erdoğan Başaran, tespih imalatında ortaya çıkan sıkma ve damla kehribar parçalarını değerlendirmeye alarak özgün takılar üretiyor. Başaran, atölyesinde farklı renk ve dokularda kehribarları kesip şekillendirerek özellikle kolye uçları üretimine yoğunlaşıyor.

Malzemelerin çoğunu tespih yapımında çalışan ustalardan temin eden Başaran, parçaların formuna ve renginin tonuna göre kesim yapıyor. Ortaya çıkan ürünler arasında en çok rağbet görenler, kalp ve damla formundaki kolye uçları oluyor. Her parça el işi olduğu için kesim, zımparalama ve parlama süreçleri sanatçının elinden geçiyor.

Çalışma yöntemi ve tasarım tercihleri:

Başaran, çalışmalarında ağırlıklı olarak sıkma kehribar kullandığını belirtiyor: "Ben sıkma kehribardan takı yapıyorum. En çok da kolye uçları hazırlıyorum. Tespih yapan ve imalatçı arkadaşlarımızdan değişik renklerde tespih parçaları alıyorum. Bunları farklı şekillerde kesip işliyorum."

Malzemelerin renk çeşitliliği, tasarımda esnekliği artırıyor. Başaran, aynı ham malzemeden farklı formlarda ürünler çıkararak müşteriye seçenek sunuyor; mat yüzeyli, parlak veya belirgin damar çizgili parçalar ayrı koleksiyonlar halinde değerlendiriliyor. Her bir parçanın şekillendirilmesi ve son finisajı sanatçının el emeğiyle tamamlanıyor.

Emeklilikten atölyeye, talepten satışa:

Emekli olduktan sonra birkaç denemeyle bu işe başladığını söyleyen Başaran, ilgi görünce üretimi artırdığını aktarıyor: "Ben emekliyim. Emekli olduktan sonra birkaç deneme yaptım. Ürünlerime ilgi ve teveccüh olunca bu işi daha fazla yapmaya başladım. Şimdi neredeyse bütün günümü bu çalışmalara ayırıyorum."

Başaran’ın el yapımı kehribar kolyeleri, yerel pazar ve sanatseverler arasında talep görüyor. Özellikle hediye amaçlı tercih edilen kalp ve damla formları, estetik ve doğal malzeme arayan alıcıların dikkatini çekiyor. Sanatçının çalışmaları, tespih sanayisinde atık sayılabilecek parçaları ekonomik ve estetik değere dönüştürmesi açısından da dikkat çekiyor.

Kehribarın halk inanışları ve gerçekçi yaklaşım:

Kehribarın sağlık açısından bazı olumlu etkileri olduğuna dair halk arasında yaygın inanışlar bulunduğunu aktaran Başaran, bu görüşlere temkinli yaklaşıyor: "Sağlık yönünden guatra ve boğaz ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Stresi aldığı yönünde de görüşler var. Bunlar tabii ki birer söylenti. Bu konuda fayda gördüğünü söyleyenler de oluyor. Ancak bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiler değil, halk arasında dile getirilen inanışlar."

Sanatçı, bu inanışları ürünü tanıtırken müşterilere aktarmakla birlikte, iddialı sağlık beyanlarından kaçınıyor. Üretilen takılar öncelikle estetik ve el emeği değeriyle öne çıkıyor; kehribarın doğal dokusu ve renk zenginliği ise ürünlerin satışını destekliyor.

Sonuç olarak, Erdoğan Başaran’ın çalışmaları tespih üretiminden arta kalan yüksek kaliteli malzemeyi yeniden değerlendirerek hem atölye ekonomisine katkı sağlıyor hem de el yapımı, özgün takı seçenekleri sunuyor. Başaran, kehribarın farklı renk ve formlarını kullanarak tasarım yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

KÜTAHYA'DA YAŞAYAN SANATÇI ERDOĞAN BAŞARAN, TESPİH YAPIMINDA KULLANILAN SIKMA VE DAMLA KEHRİBAR PARÇALARINI DEĞERLENDİREREK BİRBİRİNDEN FARKLI TASARIMLARDA KOLYELER ÜRETİYOR.