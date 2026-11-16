Genç lenslerden kurtuluşun izleri: Atatürk'ün yolculuğu mercek altında

Sergi ve sunum etkinliği

Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında hazırladığı fotoğraf projesinin sunum ve söyleşisini dernek binasında gerçekleştirdi. Etkinlik, dernek üyeleri ve sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti ve projenin amacı ile hazırlık süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Projenin hazırlık süreci:

Çalışmanın yürütücülüğünü Bafra Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve ATAFOD Başkan Yardımcısı Hakime Küçük üstlendi. Sunumda projeye katkı sağlayan ATAFOD Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Güngör Çınar ile Hanife Yalçın ve Özlem Özyün de yer aldı; hazırlık aşamasındaki yaklaşımlar, teknik tercihler ve saha deneyimleri katılımcılarla aktarıldı.

Okul sergisi ve gençlerin çalışmaları:

Bafra Anadolu Lisesi sergi salonunda açılan 'Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam' fotoğraf sergisi, öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışması olarak hazırlandı. Öğrenciler; Atatürk’ün Samsun’a çıkışından başlayarak Kurtuluş Mücadelesi'ne uzanan önemli anları ve mekânları fotoğraflarla yorumladı ve dönemsel anlatıyı görsel bir dille genç kuşağa taşıdı.

Serginin hazırlanmasına katkıda bulunan okul yönetimi ve öğretmenler arasında Okul Müdürü Hasan Çelenk ile öğretmenler Hakime Küçük ve Haliye Yaltırık bulunuyor. Katılımcılar, çalışmanın hem öğrencilere tarihsel farkındalık kazandırma hem de sanatsal becerilerini güçlendirme yönüne dikkat çekti.

Etkinlik, fotoğrafın eğitim ve tarih aktarımındaki rolünü görünür kılarken, gençlerin yaratıcı yorumlarıyla Kurtuluş’un belleğinin canlı tutulmasına katkı sağladı. Sunum ve sergi, yerel düzeyde kültürel hafızayı pekiştiren örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

ATAFOD DERNEK BİNASINDA SUNUM-SÖYLEŞİ YAPILIRKEN FOTOĞRAF