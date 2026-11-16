Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Genç lenslerden kurtuluşun izleri: Atatürk'ün yolculuğu mercek altında

ATAFOD ve Bafra Anadolu Lisesi iş birliğiyle hazırlanan 'Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam' sergisi, öğrencilerin fotoğraflarıyla Atatürk ve Kurtuluş Mücadelesi'ni aktardı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Genç lenslerden kurtuluşun izleri: Atatürk'ün yolculuğu mercek altında

Sergi ve sunum etkinliği

Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında hazırladığı fotoğraf projesinin sunum ve söyleşisini dernek binasında gerçekleştirdi. Etkinlik, dernek üyeleri ve sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti ve projenin amacı ile hazırlık süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Projenin hazırlık süreci:

Çalışmanın yürütücülüğünü Bafra Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve ATAFOD Başkan Yardımcısı Hakime Küçük üstlendi. Sunumda projeye katkı sağlayan ATAFOD Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Güngör Çınar ile Hanife Yalçın ve Özlem Özyün de yer aldı; hazırlık aşamasındaki yaklaşımlar, teknik tercihler ve saha deneyimleri katılımcılarla aktarıldı.

Okul sergisi ve gençlerin çalışmaları:

Bafra Anadolu Lisesi sergi salonunda açılan 'Kurtuluş Yolunda İzindeyiz Atam' fotoğraf sergisi, öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışması olarak hazırlandı. Öğrenciler; Atatürk’ün Samsun’a çıkışından başlayarak Kurtuluş Mücadelesi'ne uzanan önemli anları ve mekânları fotoğraflarla yorumladı ve dönemsel anlatıyı görsel bir dille genç kuşağa taşıdı.

Serginin hazırlanmasına katkıda bulunan okul yönetimi ve öğretmenler arasında Okul Müdürü Hasan Çelenk ile öğretmenler Hakime Küçük ve Haliye Yaltırık bulunuyor. Katılımcılar, çalışmanın hem öğrencilere tarihsel farkındalık kazandırma hem de sanatsal becerilerini güçlendirme yönüne dikkat çekti.

Etkinlik, fotoğrafın eğitim ve tarih aktarımındaki rolünü görünür kılarken, gençlerin yaratıcı yorumlarıyla Kurtuluş’un belleğinin canlı tutulmasına katkı sağladı. Sunum ve sergi, yerel düzeyde kültürel hafızayı pekiştiren örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

ATAFOD DERNEK BİNASINDA SUNUM-SÖYLEŞİ YAPILIRKEN FOTOĞRAF

ATAFOD DERNEK BİNASINDA SUNUM-SÖYLEŞİ YAPILIRKEN FOTOĞRAF

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvercin sevdası Kahramanmaraş'ta ödüllerle taçlandı
images

Kavak'taki 430 yıllık Bekdemir Camii ahşap işçiliği ve kök boya mirasıyla dikkat...
images

İncirliova’da sanat rüzgârı: 'Sil Baştan' ilçeyle buluştu
images

Denizli'de ozanların izinde kültür dolu bir gece

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sabahın birlik sesi: Seyrantepe Camii'nde gençlerle ve mahalleyle buluşma

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu

Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl bozuyor: uzmanların dikkat çeken uyarıları

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi