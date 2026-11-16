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Güvercin sevdası Kahramanmaraş'ta ödüllerle taçlandı

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Akdeniz Bölge Güvercin Yarışları'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Güvercin sevdası Kahramanmaraş'ta ödüllerle taçlandı

Ödül töreni kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi:

Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından düzenlenen Akdeniz Bölge Yarışlarının ödül töreni, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta yapıldı. Yarışlarda dereceye giren katılımcılara törenle ödülleri takdim edildi ve organizasyonun düzenlenişiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapıldı.

Yetiştiriciler ve tutkunlar bir araya geldi:

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen güvercin yetiştiricileri ve tutkunları yoğun katılımla etkinlikte yer aldı. Katılımcılar arasında deneyim paylaşımı ve bilgi aktarımı öne çıktı; sohbetler ve gözlemler, yarışın yalnızca bir rekabet değil aynı zamanda bir buluşma zemini olduğunu gösterdi.

Kültürün ve dostluğun önemi:

Organizasyonun, güvercin yetiştiriciliği kültürünün yaşatılmasına ve yetiştiriciler arasındaki dostlukların güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi. Onikişubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda misafirler ağırlandı ve ortak ilgi etrafında kurulan sosyal bağların etkinliği güçlendirdiği vurgulandı.

Yarışların kazananlarına verilen ödüller, hem bireysel başarıları tescillemiş hem de yerel ve bölgesel düzeyde bu geleneğin önemini yeniden gözler önüne sermiş oldu. Katılımcılar etkinliğin benzer organizasyonlara ilham vereceğini ve yetiştiricilik pratiklerinin paylaşımı açısından değer taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN AKDENİZ BÖLGE YARIŞLARININ ÖDÜL TÖRENİ...

TÜRKİYE GÜVERCİN FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN AKDENİZ BÖLGE YARIŞLARININ ÖDÜL TÖRENİ, ONİKİŞUBAT BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE KAHRAMANMARAŞ’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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