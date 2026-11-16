Beylun ile İznik’in el sanatları modern pazarlarla buluşuyor

Beylun mağazası yerel emeği görünür kılmak için açılıyor

İznik Belediyesi, ilçenin köklü el sanatlarını çağdaş tasarım anlayışı ve dijital satış olanaklarıyla buluşturan Beylun markasını, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü düzenlenecek açılış ve lansman programıyla kamuoyuna tanıtacak. Proje, İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm Projesi (DİJİZ) kapsamında, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle SOGEP Anadoludakiler programı çerçevesinde hayata geçirildi.

projenin amaçları:

Proje, İznik’in yüzyıllardır aktarılan geleneksel el sanatlarını korumayı, geliştirilmelerini sağlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Aynı zamanda öncelikli amaçlardan biri, kadın üreticilerin bilgi ve emeğini ekonomik değere dönüştürerek yerel kalkınmaya katkı sağlamak. Marka çatısı altında sağlanacak kurumsal destek, eğitim ve dijital satış kanalları ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılması planlanıyor.

Öne çıkan el sanatları arasında Derbent dokuması ve Müşküle iğne oyası yer alıyor; bu özgün üretimler çağdaş formlarda yeniden yorumlanarak günlük hayatta kullanılabilecek tekstil, ev dekorasyonu, hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarına dönüştürülüyor.

ürün ve marka yaklaşımı:

Beylun, geleneksel motifleri modern tasarım diline adapte ederek hem estetik hem kullanışlı ürünler sunmayı amaçlıyor. Marka kimliği, üreticilerin el emeğini görünür kılacak şekilde oluşturuldu; paketleme, fiyatlandırma, mağaza düzeni ve dijital vitrin çalışmalarıyla yerel üretimin ticarileşmesi destekleniyor. Bu sayede ürünlerin sürdürülebilir gelir kaynağı haline gelmesi hedefleniyor.

Projede dijital dönüşüm odaklı adımların atılması, özellikle uluslararası erişim için kritik görülüyor. Dijital satış kanalları aracılığıyla İznik temalı ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve üreticilerin gelir çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, projenin kültürel ve ekonomik açıdan taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: "İznik, binlerce yıllık tarihi, kültürel zenginliği ve geleneksel el sanatlarıyla çok kıymetli bir mirasa sahip. Bizler bu mirası yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda çağın imkânlarıyla buluşturarak geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Beylun, bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır." Başkan Usta, proje ortaklarına ve üretici kadınlara teşekkür etti.

Açılış organizasyonu, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Süleymanpaşa Medresesi'nde gerçekleştirilecek. İznik Belediyesi tarafından düzenlenen programa tüm vatandaşlar davetli; lansman sırasında Beylun markasının ürünleri ve markanın İznik’e kattığı yeni yaklaşım tanıtılacak.

Yerel el sanatlarının korunması, kadın üreticilerin güçlendirilmesi ve dijital pazarlama yoluyla sürdürülebilir gelir elde edilmesi hedeflerini bir araya getiren Beylun girişimi, İznik’in kültürel mirasını ekonomik değere dönüştürme yönünde atılmış somut bir adım olarak öne çıkıyor.

İZNİK BELEDİYESİ, KADIN ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRMEK VE İLÇENİN KÖKLÜ EL SANATLARINI ÇAĞDAŞ TASARIMLARLA BULUŞTURMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ BEYLUN MAĞAZASI’NI 23 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ DÜZENLENECEK AÇILIŞ VE LANSMAN PROGRAMIYLA HİZMETE SUNMAYA HAZIRLANIYOR.