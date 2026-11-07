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Kemah'ta üreticilere destek kapısı açıldı

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe meydanında açtığı stantta üreticileri Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri ve destekleri konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kemah'ta üreticilere destek kapısı açıldı

Kemah'ta tarımsal destekler üreticilerle buluştu:

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe meydanında açtıkları stantla üreticilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, uygulamadaki destekler ve Bakanlık projeleri hakkında yetkililerden doğrudan bilgi aldı.

standta hangi konular anlatıldı:

Bilgilendirmede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destekleme uygulamaları ve projelerin kapsamı, başvuru usulleri ile proje faydalarının üretici gözüyle nasıl değerlendirilebileceği aktarıldı. Ekipler, üreticilerin sık karşılaştığı soruları yanıtlayarak uygulamalara erişimi kolaylaştırmaya çalıştı.

saha çalışmasının amaçları ve sürdürülebilirliği:

Standı ziyaret eden Kemah Kaymakamı Resul Tutay da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, sahada doğrudan iletişim kurmanın desteklerin etkin kullanımını artıracağını ve proje bilinirliğini yükselteceğini vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin destek ve projelerden haberdar edilmesi amacıyla benzer saha bilgilendirme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini bildirdi. Bu çalışmaların, başvuru süreçlerinde rehberlik sağlama ve yerel tarım uygulamalarının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

KEMAH&#039;TA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLER ANLATILDI

KEMAH'TA ÜRETİCİLERE TARIMSAL DESTEKLER ANLATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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