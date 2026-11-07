Otlukbeli'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

Otlukbeli'nde organik tarım eğitimi düzenlendi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik organik tarım eğitimi gerçekleştirildi. Program, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yapıldı ve etkinlikler Zafer İlkokulu ile Fatih Ortaokulunda düzenlendi.

Eğitimin odak noktası:

Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere organik tarım konusunda temel bilgiler verildi. Eğitimlerde özellikle doğal üretimin ve çevre dostu tarım uygulamalarının önemi üzerinde duruldu.

Çocuklara yönelik yaklaşım:

Program, çocukların tarımsal üretime ve çevre bilincine erken yaşta hâkim olmalarını hedefleyen bir yaklaşım sergiledi. Okullarda yapılan bilgilendirme faaliyetleri, öğrencilere sürdürülebilirlik ve doğaya saygı temalarını tanıtmayı amaçladı.

Yerel müdürlüklerin iş birliğiyle düzenlenen bu tür eğitimler, hem tarımsal farkındalığın artmasına hem de geleceğin üreticilerinin çevreye duyarlı uygulamaları benimsemesine katkı sağlıyor.

OTLUKBELİ'NDE ÖĞRENCİLERE ORGANİK TARIM EĞİTİMİ VERİLDİ