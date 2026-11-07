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Bölgesel iş birliği vurgulandı: Atatürk ve Erzincan Binali Yıldırım rektörleri bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız'ı ziyaret ederek akademik iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bölgesel iş birliği vurgulandı: Atatürk ve Erzincan Binali Yıldırım rektörleri bir araya geldi

Ziyaretin ayrıntıları:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı rektörlük makamında ziyaret etti. Görüşme, iki üniversite arasında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların genişletilmesi amaçlarıyla gerçekleştirildi.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda akademik dayanışma, karşılıklı bilgi paylaşımı ve bu paylaşımların bilimsel araştırmalara sağlayacağı katkılar ele alındı. Ziyarette ayrıca üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Süleyman da hazır bulunarak olası ortak çalışmalar ve uzmanlık alanlarındaki iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Protokol ve kapanış:

Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız ziyaret nedeniyle memnuniyetini ifade ederek Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Kuyrukluyıldız, Hacımüftüoğlu'na günün anısına plaket takdim etti ve program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlandırıldı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ'I ZİYARET ETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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