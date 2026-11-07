Giresun Üniversitesi Semerkant'ta Türk dünyasının ortak mirasını tartıştı

Semerkant'ta uluslararası buluşma:

Giresun Üniversitesi ile Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Uluslararası Türk Halklarının Ortak Medeniyet Mirası Dil, Tarih ve Eğitim Sempozyumu (TURKTES 2026), Türk dünyasından akademisyenleri bir araya getirdi. Etkinlik, ortak tarih, dil, edebiyat ve eğitim mirasının yanı sıra dijital eğitim ve yapay zekâ gibi güncel başlıkları da tartışmaya açtı.

katılımcılar ve sunulan çalışmalar:

Sempozyuma Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan araştırmacılar katıldı. Organizasyonda toplam 12 oturum gerçekleştirildi ve katılımcılar tarafından 67 bilimsel bildiri sunuldu.

ödül ve akademik iş birliği vurgusu:

Etkinlik, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ile Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Negmatova Shahzoda Shuhratovna öncülüğünde yürütüldü. Sempozyum kapsamında Semerkant Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Yılmaz Can'a akademik iş birliğine katkılarından dolayı fahri profesörlük payesi