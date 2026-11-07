Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Eğitimde bir ilk: Gökkuşağı Koleji'ne KalDer'den sürdürülebilirlik başarı ödülü

Gökkuşağı Koleji, KalDer'in sürdürülebilirlik değerlendirmesinde Türkiye'de bu sürece katılan ilk eğitim kurumu olarak Bursa'daki törende Başarı Ödülü aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitimde bir ilk: Gökkuşağı Koleji'ne KalDer'den sürdürülebilirlik başarı ödülü

ödül töreninde ödülünü aldı:

Gökkuşağı Koleji, KalDer'in Sürdürülebilirlik Ödülü sürecine Türkiye'de katılan ilk ve tek eğitim kurumu olarak yapılan değerlendirme sonucunda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Okul ödülünü, Bursa Kalite Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen 3. Sürdürülebilirlik Ödül Töreni'nde teslim aldı. Organizasyonda BUSKİ, Borusan Port, Prysmian ve Korteks de ödül alan kuruluşlar arasında yer aldı.

tören teslimatı ve konuşma:

Ödülü, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Nur Betül Gayretli teslim aldı. Gayretli törene ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Gökkuşağı Koleji olarak sürdürülebilirliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yönelik bir sorumluluk değil, gelecek nesillere karşı taşıdığımız önemli bir görev olarak görüyoruz. Türkiye’de bu ödül sürecine katılan ilk ve tek eğitim kurumu olmak ve bu süreci Başarı Ödülü ile taçlandırmak bizim için büyük bir gurur. Eğitimdeki sorumluluğumuzun yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığına inanıyoruz. Bursa’nın ilk ve tek Cambridge okulu olarak uluslararası eğitim vizyonumuzu sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiriyor, öğrencilerimizin daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunan bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere bu anlamlı yolculukta eşlik eden KalDer’e teşekkür ediyorum."

eğitimde sürdürülebilirlik uygulamaları:

Gökkuşağı Koleji, akademik programının yanı sıra çevresel farkındalık, toplumsal sorumluluk ve kurumsal gelişim alanlarında sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyor. KalDer tarafından verilen Başarı Ödülü, kurumun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının kapsamlı bir değerlendirme sonucunda verilmiştir.

KALDER’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ SÜRECİNE TÜRKİYE’DE KATILAN İLK VE TEK EĞİTİM KURUMU OLAN...

KALDER’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ SÜRECİNE TÜRKİYE’DE KATILAN İLK VE TEK EĞİTİM KURUMU OLAN GÖKKUŞAĞI KOLEJİ, DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARI ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Polis destekli keman kursuyla öğrenciler sanata yönlendiriliyor
images

Kütahya'da huzurevinde dijital okuryazarlık eğitimi
images

Ergan'da Siyervizyon kampı: gençler siyer ve kardeşlikle buluştu
images

BŞEÜ söğüt myo müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Korumaktan çok fırsat: görme engellilerin kendi hayatlarını kurma hakkı

öğrencileri hedef alan sahte burs tuzağı: kimlikten banka hesaplarına uzanan zincir

Çanakkale'den Türkiye'ye örnek uygulama: kalın bağırsakla yapılan ortotopik yapay mesane

Köy dayanışması Kars'ta çamura saplanan pancar makinesini ve traktörü kurtardı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt