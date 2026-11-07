Eğitimde bir ilk: Gökkuşağı Koleji'ne KalDer'den sürdürülebilirlik başarı ödülü

ödül töreninde ödülünü aldı:

Gökkuşağı Koleji, KalDer'in Sürdürülebilirlik Ödülü sürecine Türkiye'de katılan ilk ve tek eğitim kurumu olarak yapılan değerlendirme sonucunda Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Okul ödülünü, Bursa Kalite Derneği tarafından Bursa'da düzenlenen 3. Sürdürülebilirlik Ödül Töreni'nde teslim aldı. Organizasyonda BUSKİ, Borusan Port, Prysmian ve Korteks de ödül alan kuruluşlar arasında yer aldı.

tören teslimatı ve konuşma:

Ödülü, Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Nur Betül Gayretli teslim aldı. Gayretli törene ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Gökkuşağı Koleji olarak sürdürülebilirliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yönelik bir sorumluluk değil, gelecek nesillere karşı taşıdığımız önemli bir görev olarak görüyoruz. Türkiye’de bu ödül sürecine katılan ilk ve tek eğitim kurumu olmak ve bu süreci Başarı Ödülü ile taçlandırmak bizim için büyük bir gurur. Eğitimdeki sorumluluğumuzun yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığına inanıyoruz. Bursa’nın ilk ve tek Cambridge okulu olarak uluslararası eğitim vizyonumuzu sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiriyor, öğrencilerimizin daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sunan bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere bu anlamlı yolculukta eşlik eden KalDer’e teşekkür ediyorum."

eğitimde sürdürülebilirlik uygulamaları:

Gökkuşağı Koleji, akademik programının yanı sıra çevresel farkındalık, toplumsal sorumluluk ve kurumsal gelişim alanlarında sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüyor. KalDer tarafından verilen Başarı Ödülü, kurumun sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının kapsamlı bir değerlendirme sonucunda verilmiştir.

KALDER’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ SÜRECİNE TÜRKİYE’DE KATILAN İLK VE TEK EĞİTİM KURUMU OLAN GÖKKUŞAĞI KOLEJİ, DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARI ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.