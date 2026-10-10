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Kemaliye taş yolu'nda düşen kayalar kaldırıldı, güzergah güvenceye alındı

Kemaliye Taş Yolu'nda kaya düşmesi sonrası belediye ekipleri taş parçaları ve güvenlik için çekilen çelik teli kaldırıp güzergahı güvenli hale getirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 07:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye taş yolu'nda düşen kayalar kaldırıldı, güzergah güvenceye alındı

Kemaliye taş yolu'nda düşen kayalar kaldırıldı, güzergah güvenceye alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Taş Yolu'nda meydana gelen kaya düşmesi sonucu yola savrulan taş parçaları ile güvenlik amacıyla çekilen çelik tel, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Olayın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yolda biriken taş parçalarını temizleyerek, güvenlik amacıyla çekilen çelik teli söktü ve gerekli düzenlemeleri yaparak güzergâhı yeniden güvenli hale getirdi.

Sürücülere uyarı:

Yetkililer, Taş Yolu'nu kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Söz konusu güzergâhı kullanacakların dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

KEMALİYE TAŞ YOLU’NDA KAYA DÜŞMESİNE MÜDAHALE EDİLDİ

KEMALİYE TAŞ YOLU’NDA KAYA DÜŞMESİNE MÜDAHALE EDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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