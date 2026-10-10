Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kemaliye'nin akşam dokusu canlandı: taş sokaklar sıcak ışıklarla öne çıkıyor

Erzincan Valiliği himayesinde Kemaliye Kaymakamlığı'nın başlattığı proje, tarihi konaklar ve taş sokakları sıcak ışıklarla akşam turizmine açtı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 07:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'nin akşam dokusu canlandı: taş sokaklar sıcak ışıklarla öne çıkıyor

Kemaliye'de akşam turizmi projesi hayata geçirildi

Erzincan Valiliği himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yürütülen Kemaliye’de Akşam Turizmi Projesi ile ilçenin tarihi ve kültürel mekânları akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek şekilde aydınlatıldı. Proje kapsamında; tarihi konaklar, asırlık taş sokaklar ve simge yapılar sıcak tonlu ışıklarla vurgulanarak farklı bir akşam atmosferi oluşturuldu.

Projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, Kemaliye’nin gündüz olduğu kadar akşam saatlerinde de ziyaretçi çekmesini sağlamak ve ilçenin turizm potansiyelini artırmaktır. Kemaliye’nin tarihi dokusu ve kültürel mirasının gece görselliğini güçlendirerek ziyaretçilerin ilçe merkezinde daha uzun süre kalması ve akşam etkinliklerine yönelmesi hedefleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Aydınlatma çalışmaları, tarihi yapıların ve taş sokakların özgün mimarisini gölgelemeyecek biçimde, sıcak renk tonlarıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, bu düzenlemenin hem fotoğrafçılık hem de gece yürüyüşleri açısından cazibeyi artıracağını, küçük esnaf ve konak işletmeleri için de hareketlilik yaratacağını belirtiyor. Proje, ilçenin kentsel görünürlüğünü artırırken ziyaretçi deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Gerçekleştirilen aydınlatma ile Kemaliye, sadece gündüz değil akşam saatlerinde de ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor; bu sayede bölgenin tanıtımına katkı sağlanması ve turizm gelirlerinin çeşitlendirilmesi bekleniyor.

KEMALİYE’DE AKŞAM TURİZMİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

KEMALİYE’DE AKŞAM TURİZMİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da yol kenarında bulunan ayı yapılan incelemede telef çıktı
images

Ergan Dağı'nda erken kış sinyali: sezonun ilk kayağı gerçekleştirildi
images

Kemaliye taş yolu'nda düşen kayalar kaldırıldı, güzergah güvenceye alındı
images

Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgası kurşunlandı: iki çocuğun olduğu araç hedef alındı

Adilcevaz cevizi fidanları seralardan ülke geneline gönderiliyor

Minik öğrenciler Erzincan itfaiye merkezinde yangın bilincine adım attı

Erzincan'da yol kenarında bulunan ayı yapılan incelemede telef çıktı

TREND HABERLER

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı