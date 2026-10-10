Kemaliye'nin akşam dokusu canlandı: taş sokaklar sıcak ışıklarla öne çıkıyor

Kemaliye'de akşam turizmi projesi hayata geçirildi

Erzincan Valiliği himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yürütülen Kemaliye’de Akşam Turizmi Projesi ile ilçenin tarihi ve kültürel mekânları akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek şekilde aydınlatıldı. Proje kapsamında; tarihi konaklar, asırlık taş sokaklar ve simge yapılar sıcak tonlu ışıklarla vurgulanarak farklı bir akşam atmosferi oluşturuldu.

Projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, Kemaliye’nin gündüz olduğu kadar akşam saatlerinde de ziyaretçi çekmesini sağlamak ve ilçenin turizm potansiyelini artırmaktır. Kemaliye’nin tarihi dokusu ve kültürel mirasının gece görselliğini güçlendirerek ziyaretçilerin ilçe merkezinde daha uzun süre kalması ve akşam etkinliklerine yönelmesi hedefleniyor.

Uygulama ve beklentiler:

Aydınlatma çalışmaları, tarihi yapıların ve taş sokakların özgün mimarisini gölgelemeyecek biçimde, sıcak renk tonlarıyla gerçekleştirildi. Yetkililer, bu düzenlemenin hem fotoğrafçılık hem de gece yürüyüşleri açısından cazibeyi artıracağını, küçük esnaf ve konak işletmeleri için de hareketlilik yaratacağını belirtiyor. Proje, ilçenin kentsel görünürlüğünü artırırken ziyaretçi deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Gerçekleştirilen aydınlatma ile Kemaliye, sadece gündüz değil akşam saatlerinde de ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor; bu sayede bölgenin tanıtımına katkı sağlanması ve turizm gelirlerinin çeşitlendirilmesi bekleniyor.

KEMALİYE’DE AKŞAM TURİZMİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ