Kemaliye'nin dostluk yolu koruma odaklı turizm planına taşınıyor

Kemaliye'de dostluk yolu için saha incelemesi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Apçağa ve Sırakonak köylerini birbirine bağlayan tarihi Dostluk Yolunda turizme kazandırma amacıyla kapsamlı bir inceleme yapıldı. İncelemede Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Türkan Bayrak, öğrenciler ve beraberindeki heyet yer aldı.

saha değerlendirmesinde öne çıkan hususlar:

Yol güzergahında yürüyüş şeklinde yapılan saha çalışmasında tarihi yolun mevcut durumu, kullanım koşulları ve güzergaha ilişkin teknik hususlar yerinde incelendi. Heyet, yol yüzeyi, erişilebilirlik, işaretleme ve çevresel etkenler gibi unsurların yanı sıra yolun taşıdığı kültürel değerlerin korunmasına yönelik ihtiyaçları tespit etti. Değerlendirmeler, koruma önlemleriyle birlikte sürdürülebilir kullanım ilkelerinin benimsenmesi gerekliliğine işaret etti.

sırakonak köyü ziyareti ve yerel ihtiyaçların değerlendirilmesi:

İncelemelerin ardından heyet Sırakonak köyünü ziyaret ederek Köy Muhtarı Cengiz Soğukpınar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Muhtardan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Yerel aktörlerin geri bildirimleri, yolun turizme açılması sürecinde altyapı, yerel katılım ve hizmet taleplerinin planlamada öncelikli olması gerektiğini gösterdi.

Heyet, tarihi güzergahın turizme kazandırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışma başlıklarını ele aldı. Saha tespitleri, koruma ve işletme yaklaşımlarıyla uyumlu bir biçimde değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerekliliği vurgulandı.

KEMALİYE’DE TARİHİ DOSTLUK YOLU’NUN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN İNCELEME YAPILDI