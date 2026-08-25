Kemalpaşa'da Hamza Baba anmasında jandarma'dan kadınlara güvenlik ve KADES eğitimi

Kemalpaşa anma etkinliğinde jandarma stant kurdu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hamza Baba Anma etkinlikleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik alanında kurulan stantta görevli ekipler, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki farkındalığı güçlendirmeyi hedefledi.

etkinlikte verilen eğitim ve bilgilendirme:

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, etkinlik boyunca toplam 100 kadın vatandaşa bilgilendirme sundu. Ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulamasının akıllı telefonlara indirildiğinde acil durumlarda sağlayabileceği hayat kurtarıcı işlevleri ayrıntılı şekilde anlattı. Aynı zamanda alanda KADES ve Kadına El Kalkamaz temalı bilgilendirici broşür dağıtımı yapılarak uygulamanın kullanımı ve başvuru yolları hakkında pratik bilgiler paylaşıldı.

saha çalışmalarının devamı ve amaçları:

Jandarma yetkilileri, aile içi şiddetle mücadele ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan bilgilendirme faaliyetleriyle hem mağdurların başvuru kanallarına erişiminin kolaylaştırılması hem de toplum genelinde korunma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

HAMZA BABA ANMA ETKİNLİKLERİNDE JANDARMA EKİPLERİ, 100 KADIN VATANDAŞA KADES VE 'KADINA EL KALKAMAZ' MOTTOSUYLA BİLGİLENDİRME YAPARAK BROŞÜR DAĞITTI.