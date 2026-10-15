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Kemerburgaz’da çatıda mahsur kalanlar Jandarma'nın botuyla kurtarıldı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da su basan villanın çatısında mahsur kalanlar, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bot müdahalesiyle güvenli alana alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kemerburgaz’da çatıda mahsur kalanlar Jandarma'nın botuyla kurtarıldı

Kemerburgaz’da çatıda mahsur kalanların kurtarılma anı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da dün akşam etkili olan yağış sonrası su baskını nedeniyle bir villanın içine su doldu. Ev içinde kalan bazı vatandaşlar çatıya çıkarak yardım bekledi; kurtarma çalışmaları ve o anlar kameraya yansıdı.

kurtarma anı ve görüntüler:

Görüntülerde Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı ve önce ev içindeki vatandaşlara kısa bir bilgilendirme yaptığı görülüyor. Ardından ekipler çatıda bekleyenleri bot yardımıyla alarak güvenli bölgeye nakletti; kurtarılma anları kameralara yansıdı.

çatıda beklemenin riskleri ve müdahale biçimi:

Su seviyesinin yükselmesiyle çatıya çıkmak kısa vadede koruma sağlasa da uzun süreli bekleyiş izolasyon ve kurtarma sürecini zorlaştırabiliyor. Mevcut görüntüler, ekiplerin önce bilgilendirme yapıp sonra sistemli bir tahliye gerçekleştirdiğini gösteriyor; botla yapılan nakil videoda belirgin şekilde kayıt altına alındı.

Eyüpsultan Kemerburgazdaki olayda, görüntüler yalnızca kurtarma sürecine dair anları içeriyor; olayla ilgili başka resmi açıklamalar veya ek ayrıntılar görüntülerde yer almıyor.

EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ’DA DÜN AKŞAM SU BASMASI SONUCU VİLLANIN ÇATISINA ÇIKAN VATANDAŞLAR MAHSUR...

EYÜPSULTAN KEMERBURGAZ’DA DÜN AKŞAM SU BASMASI SONUCU VİLLANIN ÇATISINA ÇIKAN VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI. JANDARMA SUALTI ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN ÇATIDAKİ VATANDAŞLARI BOT YARDIMIYLA KURTARDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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