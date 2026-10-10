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Kemerkasım'da yağmur sularına karşı beton v kanallar tamamlandı

Kemerkasım Köyü'nde yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesi için Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan beton V kanal çalışması tamamlandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemerkasım'da yağmur sularına karşı beton v kanallar tamamlandı

Çalışma tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Merkez ilçeye bağlı Kemerkasım Köyünde, yağmur ve yüzey sularının kontrollü tahliyesini sağlamak amacıyla yürütülen beton V kanal çalışması tamamlandı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen altyapı müdahalesi ile yol kenarlarında biriken suların düzenli yönlendirilmesi hedefleniyor.

çalışmanın amacı ve beklenen etkileri:

Kurulan beton V kanallar, özellikle ani yağışlarda yol altyapısına gelecek zararları azaltmak üzere tasarlandı. Bu uygulama sayesinde su birikintileri kontrol altına alınacak, yol altyapısının korunmasına ve bölgedeki ulaşım güvenliğinin artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

süreç ve gelecek planı:

Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, köylerde altyapının güçlendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların plan ve program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti. Saha ekiplerinin tamamladığı bu çalışma, köy yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımlardan biri olarak kayda geçirildi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KEMERKASIM KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN BETON V KANAL...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KEMERKASIM KÖYÜ’NDE YÜRÜTÜLEN BETON V KANAL ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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