yığılca-yedigöller yolunda 5,5 kilometrelik sıcak asfalt tamamlandı

yığılca-yedigöller yolunda sıcak asfalt çalışması sonlandı

Düzce'de kırsal ulaşımı iyileştirme çalışmaları kapsamında, Yığılca-Yedigöller Grup Yolu'nda yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapılan müdahaleyle güzergahtaki yol standardı yükseltildi ve sürüş koşullarında iyileşme hedeflendi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmaları yürüten Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, yolun 5,5 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt serdi. Uygulama, mevcut yüzeyin yenilenmesi ve hattın uzun vadeli dayanıklılığının artırılmasını amaçladı. Ekipler, program dahilinde gereken makine ve malzeme desteğini sağladı.

bölge için önemi:

Yedigöller güzergahında gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki köylerin ulaşımına doğrudan katkı sağlıyor. Yenilenen asfaltla birlikte sürüş konforu artarken, trafik güvenliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje aynı zamanda turizm yolculukları ve meskun mahallerden geçen sürücüler için de önem taşıyor.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, benzer projelerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini ifade etti.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, YIĞILCA YEDİGÖLLER GRUP YOLU’NDA YÜRÜTÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU. TOPLAM 5,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAHIN ASFALTLANMASIYLA ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENDİ.