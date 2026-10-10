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Kayseri ticaret borsasında yeni yönetim göreve başladı

Kayseri Ticaret Borsası'nda seçimlerin ardından yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu kadroları belirlendi; Recep Bağlamış yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri ticaret borsasında yeni yönetim göreve başladı

seçim süreci ve başkanın değerlendirmesi:

Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) gerçekleştirilen seçimlerin ardından kurumun yönetim yapılanması tamamlandı. Yapılan oylamalarla yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve kâtip üye belirlendi.

Seçimlerin ardından yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve gelen Recep Bağlamış sonuçların hayırlı olmasını diledi ve göreve gelen isimlere başarı temennisinde bulundu.

Bağlamış’ın açıklaması özetle şu ifadeleri içerdi: "Kayseri Ticaret Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve kâtip üye seçimlerini tamamladık. Tüm meclis üyelerimizin oylarıyla yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilmekten büyük onur duyuyorum. Şahsıma duydukları güven ve verdikleri destek için tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarımızın Borsamıza, üyelerimize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum".

yönetim kurulu ve meclis listesi:

yönetim kurulu:

Recep Bağlamış - Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Karaca - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsa Yürdem - Yönetim Kurulu Sayman Üye

Selahattin Kılıç - Yönetim Kurulu Üyesi

Sami Erdem - Yönetim Kurulu Üyesi

meclis:

Arif Güneş - Meclis Başkanı

Şevket Al - Meclis Başkan Yardımcısı

Hüdaverdi Özdemir - Meclis Başkan Yardımcısı

Tamer Aykurt - Meclis kâtip üye

Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KTB yeni dönemde üyeler, üreticiler ve Kayseri için hizmet üretmeyi sürdürecek. Yönetim Kurulu Başkanı ve meclis üyeleri, birlik içinde çalışacaklarını vurguladı ve önümüzdeki dönemde hedeflerin hayata geçirilmesine odaklanılacağı belirtildi.

KAYSERİ TİCARET BORSASI’NDA (KTB) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE...

KAYSERİ TİCARET BORSASI’NDA (KTB) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ, TOBB DELEGELERİ, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ İLE MECLİS BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCILARI VE KÂTİP ÜYE SEÇİMLERİNİ TAMAMLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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