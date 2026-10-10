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Diyarbakır'da ikinci üründe mısır bereketi: çiftçiler 5-6 ton beklentisiyle hasada başladı

Sur ilçesinde başlayan silajlık mısır hasadında üreticiler dönüm başına 5-6 ton verim bekliyor; hasat ekim sonuna kadar sürecek.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'da ikinci üründe mısır bereketi: çiftçiler 5-6 ton beklentisiyle hasada başladı

Diyarbakır'da ikinci ürün hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli topraklarında, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi, Aktaşlar mezrasında silajlık mısır hasadı başladı. Bölgedeki çiftçiler binlerce dönümlük arazide ekilen mısırdan yüksek bir rekolte bekliyor.

yerel üreticinin beklentisi:

Buğday hasadından sonra ikinci ürün olarak ekilen mısırda çiftçiler umutlu. Ekimleri yapılan arazilerde verim beklentisi dönüm başına ortalama 5-6 ton civarında seyrediyor. Üreticiler, bu rakamların gerçekleşmesi halinde hem hayvancılık hem de aile ekonomilerine olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor.

hasat takvimi ve süreç:

Hasat çalışmalarına başlayan ekipler tarlalarda yoğun mesai yapıyor. Yerel kaynaklar, silajlık mısır hasadının ekim ayı sonuna kadar devam etmesinin öngörüldüğünü belirtiyor. Üreticiler topladıkları ürünü depolama ve nakliye hazırlıklarıyla hayvan yemi ihtiyacına cevap verecek şekilde işlemeyi planlıyor.

Bölgede ikinci ürün olarak mısır ekimi, tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve kırsal gelirler açısından önemli bir yer tutuyor; özellikle iyi geçen sezonlarda beklenen verimin çiftçi gelirlerine doğrudan yansıması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN VERİMLİ TOPRAKLARINDA ÜRÜN HASATLARI DEVAM EDİYOR. DİYARBAKIR&#039;IN SUR...

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN VERİMLİ TOPRAKLARINDA ÜRÜN HASATLARI DEVAM EDİYOR. DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİ BOSTANPINAR MAHALLESİ, AKTAŞLAR MEZRASINDA SİLAJLIK MISIR HASADI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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