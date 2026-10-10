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Düzce meclisi lojistik ve atık projelerine kaynak ayırdı, 17 madde karara bağlandı

Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda 17 gündemi karara bağladı; 650 bin TL hibe, kredi talepleri ve imar düzenlemeleri oy birliğiyle kabul edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce meclisi lojistik ve atık projelerine kaynak ayırdı, 17 madde karara bağlandı

düzce belediye meclisi ekim oturumu:

Düzce Belediye Meclisi, 2026 yılı Ekim ayı ikinci oturumunda toplam 17 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlık etti. Gündem, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin oylanması ile başladı; ardından komisyonlara havale edilen maddelerin ayrı ayrı görüşülmesine geçildi.

plan ve bütçe kararları:

Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen talepler arasında, Türkiye Çevre Ajansı ile Düzce Belediyesi arasında yapılacak iş birliğine yönelik mali ve teknik destek için yetki verilmesi talebi yer aldı. Ayrıca, Düzce ili Katı Atık Birliği Düzenleme Tesisi Lot-2 Kesin projesi işi için kredi talebi de mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazanan Düzce Lojistik Merkezi ve Tır Parkı projesi için belediyeye sağlanan 650 bin TL tutarındaki hibe gelirinin bütçeye gelir kaydedilmesi ve proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili tertibe eklenmesi de meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

imar düzenlemeleri ve gelecek oturum:

İmar Komisyonu’na havale edilen talepler arasında yapı nizamı değişiklikleri, imar planı revizyonları, yol boyu ticaret düzenlemeleri ve çeşitli itirazlar bulunuyordu. Bu başlıklar komisyon raporları doğrultusunda meclis gündeminde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis, bir sonraki birleşiminin 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’da yapılmasına karar vererek oturumu sonlandırdı.

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI İKİNCİ OTURUMUNDA 17 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA...

DÜZCE BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI İKİNCİ OTURUMUNDA 17 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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