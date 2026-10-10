Kale'de Gülbağlık yolu tamamlandı; Çamlarca'da ulaşım rahatladı

Yolun açılışı ve bölge ziyareti:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve merkez ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Kale ilçesindeki yaklaşık 14 kilometrelik Gülbağlık yolunu Çamlarca Mahallesi'nde düzenlenen törenle ulaşıma açtı. Gün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ilçe merkezindeki sanayi sitesi ve esnaf ziyaretleriyle başladı; başkan ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler diledi. Ardından ilçedeki yatırımları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, Çamlarca Mahallesi'ne geçerek halk tarafından çiçeklerle karşılandı.

Açılış programına Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bölge halkı ile birlikte düzenlenen yemekte, yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Gülbağlık yolu için kurdele kesildi ve yol resmen hizmete açıldı.

Başkanların mesajları:

Çavuşoğlu'nun vurguları:

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu konuşmasında, yönetim anlayışlarını özetleyerek 'ben değil biz' ilkesine bağlı kaldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, devraldıkları borçlu belediyeden bugün üreticisinin, köylüsünün ve üreten herkesin yanında olan bir Büyükşehir yarattıklarını söyledi. Konuşmasında üreticiye verilen desteklere dikkat çeken Çavuşoğlu, mazot, gübre, tohum ve yem desteği gibi alanlarda çiftçinin yanında olduklarını kaydetti.

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, bölgenin uzun yıllardır süren ulaşım sorunlarının Büyükşehir desteğiyle çözüme kavuştuğunu belirterek, "Bu yol bizim kanayan bir yaramızdı" ifadesini kullandı. Hayla, tütün taşımada yolun dar olmasının yarattığı sıkıntıları hatırlatarak birinci etabın bu dönemde tamamlandığını ve ikinci etabın tamamlanmasıyla Kale'de yol sorununun kalmayacağını söyledi. Çamlarca Mahallesi Muhtarı Bilal Taşipek de hizmetin hızlı biçimde hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını, her iki başkanın da vatandaşla sürekli iletişim kurduğunu ve yolun artık güvenli ve konforlu olduğunu belirtti.

Teknik çalışmalar ve beklenen etkiler:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Çamlarca Mahallesi ile Gülbağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 14 km'lik güzergahta zemin sağlamlaştırma işlemleri yapıldı. Yolda 41.664 ton PMT kullanılarak birinci kat sathi kaplama tamamlandı ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla keskin virajlarda iyileştirmeler gerçekleştirildi. Sekiz metre genişliğindeki yol, modern, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak şekilde dizayn edildi.

Yetkililer, yolun hem günlük yaşamı kolaylaştıracağını hem de bölge tarımının lojistik yükünü hafifleterek özellikle tütün taşımacılığı gibi dönemsel yoğunluklarda yaşanan sorunları azaltacağını belirtti. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından, Gülbağlık yolunun bölgeye ve hemşehrilere hayırlı olması temennisiyle hizmete girdiği duyuruldu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL VE MERKEZ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. KALE İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN YAKLAŞIK 14 KİLOMETRELİK GÜLBAĞLIK YOLU, ÇAMLARCA MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA ULAŞIMA AÇILDI.