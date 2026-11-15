Bolvadin'de tarihi alanlarda imar ve mülkiyet sorunlarına çözüm arayışı

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, beraberinde İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Biçer ile Harita Mühendisi Mustafa Yalçın ile birlikte Eskişehir'de temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat makamında ağırladı.

Görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda, Bolvadin sınırları içindeki tarihi doku ve sit alanlarına ilişkin imar ve mülkiyet kaynaklı sorunlar, koruma yaklaşımları ve bu sahalarda yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ele alındı. Katılımcılar bürokratik süreçlerin hızlandırılması, mevzuat uygulamalarının koordinasyonu ve vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyen mağduriyetlerin giderilmesine dönük yöntemler üzerinde görüştü.

Kurumlar arası iş birliğinin önemi:

Başkan Aynacı, toplantıda tarihi ve kültürel mirasın korunurken aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesinin gözetilmesinin gerektiğini vurguladı. Aynacı, mülkiyet ve imar konularındaki problemlerin çözümü için kurumlar arası ortak çalışmaların önemine dikkat çekti ve Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat'a misafirperverliği ve yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.

Görüşme, Bolvadin'deki koruma ve imar süreçlerinin yerinde değerlendirilmesi ve somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildi. Belediyenin ve Bölge Müdürlüğünün koordinasyonuyla ilerleyen süreçlerin, özellikle sit alanlarındaki uygulamalarda vatandaş odaklı sonuçlar üretmesi hedefleniyor.

BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANI DERVİŞ AYNACI (SAĞDAN İKİNCİ), ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRÜ RAHİME KARAOĞLU MURAT'I (SOL BAŞTA) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.