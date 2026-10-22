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Kentin belleğini güçlendirmek amacıyla Şinasi Develi Mersin kent ödülü başvuruları başladı

7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü'ne başvurular başladı; 19 Ekim–14 Aralık 2026 arası açık, yaş ve meslek sınırlaması yok; kazanan 18 Ocak 2027'de.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kentin belleğini güçlendirmek amacıyla Şinasi Develi Mersin kent ödülü başvuruları başladı

7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü başvuru süreci başladı

Mersin’in tarihi ve kültürel mirasını korumayı ve kent belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 7. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü için başvurular resmen kabul edilmeye başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşları arasında yer aldığı ödül, bu yıl da kent belleğini araştıran, görünür kılan ve Mersin’e ilişkin özgün üretimler yapan kişi ve çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor.

Başvuru koşulları ve kapsamı:

Başvurular 19 Ekim - 14 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak ve sürede yaş ya da meslek sınırlaması bulunmuyor. Ödüle, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri sınırları içindeki Mersin kent merkezini konu alan yazılı, görsel ve sanatsal üretimler ile çalışmalar aday olabilecek. Başvurular www.sinasideveli.com adresindeki başvuru formu aracılığıyla yapılacak.

Seçim süreci ve ödül takvimi:

Bağımsız sekiz kişiden oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ödül sahibi 18 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak; tören ise geleneksel olarak 27 Ocak 2027 tarihinde düzenlenecek. Jüri değerlendirmesinde farklı disiplinlerden üretilen eserlerin ortaya koyduğu katkı ve Mersin’in kültürel mirasını görünür kılma değeri ön plana alınacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, Mersin Bellek Ofisi aracılığıyla sürdürülen çalışmaların Şinasi Develi’nin kent tarihine dair birikimini güncel çalışmalarla buluşturduğunu vurguladı. Akça, "Şinasi Develi’nin ... kentimize dair çok önemli katkıları ve aktardığı bilgiler var" sözleriyle Develi’nin kaynak değerine dikkat çekti.

Seçici Kurul Dönem Sözcüsü Ruhsar Uçar ise ödülün, Şinasi Develi’nin başlattığı araştırma geleneğini sürdürmeyi ve Mersin’e ilişkin yazılı ve görsel üretimi çoğaltarak kentin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmayı amaçladığını belirtti.

Özetle, Mersin tarihini ve kültürel belleğini araştıran, belgeleyen ve görünür kılan çalışmaların ödüllendirildiği bu platform, kent kimliğinin güçlenmesine katkı sunmayı sürdürüyor.

MERSİN’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA...

MERSİN’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN ‘7. ŞİNASİ DEVELİ MERSİN KENT ÖDÜLÜ’ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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