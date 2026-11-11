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Gülerden COP31'de zeytin ağacına hayatı anlamlandıran çağrı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, COP31'de zeytin ağacına astığı notla 'daha az tüket, daha fazla üret; toplumda sevgiyi büyüt' mesajı verdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Gülerden COP31'de zeytin ağacına hayatı anlamlandıran çağrı

güler'in mesajı:

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31 zirvesine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinlik alanında kurulan zeytin ağacından oluşan iklim ağacına anlamlı bir not astı. Ağaca asılan notta başkan Güler, 'Daha az tüket, daha fazla üret. Toplumda sevgiyi büyüt. Böylece hayatın daha anlamlı olur' ifadelerini paylaştı.

zirvenin kapsamı ve yerel katılım:

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliğinin katılımıyla sürüyor ve 20 Kasıma kadar devam edecek. Zirvede 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan ile yerel yönetim temsilcileri yer alıyor; etkinlik alanındaki zeytin ağacı da katılımcıların mesajlarını paylaşmaları için sembolik bir platform sağlıyor.

Güler'in ağaca astığı not, sürdürülebilirlik ve toplumsal dayanışma vurgusunu bir arada taşıdı. Belediye başkanının kısa ve öz çağrısı, zirve katılımcıları arasında yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti ve iklim gündeminde bireysel sorumluluğun önemini hatırlattı.

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVESİ COP31’E...

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVESİ COP31’E KATILAN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, ZİRVEDE YER ALAN ZEYTİN AĞACINDAN OLUŞAN İKLİM AĞACINA "DAHA AZ TÜKET, DAHA FAZLA ÜRET. TOPLUMDA SEVGİYİ BÜYÜT. BÖYLECE HAYATIN DAHA ANLAMLI OLUR" SÖZLERİNİN YER ALDIĞI NOTU ASTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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