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Kentin zirvesinde zamana direnen taş: Kars Kalesi'nin dokusu ve hikâyesi

Kars’ın zirvesinde yaklaşık 900 yıldır yükselen Kars Kalesi, taş duvarları ve burçlarıyla kente panoramik tarih ve turizm deneyimi sunuyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kentin zirvesinde zamana direnen taş: Kars Kalesi'nin dokusu ve hikâyesi

Kars kentine tepeden bakan tarihi yapı

Kars’ın kuzeyindeki yüksek bir tepeye yerleşen Kars Kalesi, yaklaşık dokuz asırlık geçmişiyle kentin siluetinde belirgin bir yer tutuyor. Taş duvarları, burçları ve şehir üzerinde kurduğu hakim konum, kaleyi yalnızca bir savunma yapısı olmaktan çıkarıp Kars’ın tarihini gözler önüne seren bir simge haline getiriyor. Ziyaretçiler kaleyi gezerken hem geçmişin izlerine tanıklık ediyor hem de kentin panoramik görüntüsünü izleme fırsatı buluyor.

Tarihi kökenleri ve ilk yapım:

Kalenin kuruluşu Saltuklular dönemine dayanıyor. Güney sur duvarlarında yer alan kitabe, kalenin 1152 yılında, Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin emriyle veziri Firuz Akay tarafından yaptırıldığını aktarıyor. Uzun süre bölgenin siyasi ve askeri gelişmelerinden etkilenen yapı, tarihin farklı dönemlerinde tahrip edilip onarımdan geçti.

Kalenin tarihine yön veren önemli olaylardan biri de 1386 yılında Timur tarafından yaşanan yıkımdır. Daha sonra gelen dönemlerde kale, yeniden inşa ve onarım süreçleriyle günümüze ulaşacak biçimde ayakta tutuldu.

Osmanlı süreci ve sonraki onarımlar:

Kars’ın Osmanlı yönetimine geçmesiyle birlikte bölgenin stratejik önemi yeniden vurgulandı. 1579 yılında, III. Murat döneminde Lala Mustafa Paşa emriyle kalenin yeniden inşası gerçekleştirildi. Bu dönemde sadece kale değil, kentin şehir dokusunu oluşturan çok sayıda yapı da inşa edilerek Kars, Osmanlı’nın doğudaki önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Kalenin başından geçen onarımlar ve yeniden tahrip edilme süreçleri tarihte sıkça tekrarlandı: 1606 yılında İran Şahı I. Abbas tarafından tahrip edilen kale, sonraki yıllarda 1616 ve 1636 tarihlerinde onarıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da zarar gören kale, zaman içinde yapılan müdahaleler sayesinde bugüne kadar korundu.

Kale ziyaretinin sundukları

Kale, yalnızca tarih meraklıları için değil; Kars’ı yüksekten izlemek isteyenler için de tercih edilen bir nokta. Kaleden görünen kentin tarihi mahalleleri, Kars Çayı çevresi ve şehir merkezindeki yapılar, ziyaretçilere farklı açılardan kent belleğini okumaya imkân veriyor. Taş duvarlarına vuran gün ışığı, kalenin farklı saatlerdeki görünümünü değiştiren etkiler arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler kale hakkında izlenimlerini sıklıkla paylaşıyor. Gümüşhane’den geldiğini söyleyen İbrahim Yıl, “Kars’ı gezmek için geldik, gece burada konakladık. Şimdi de Kars’ı geziyoruz. Buradan da Ani’ye geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle belki de Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden birisi, daha önce gittiğimiz yerler bu kadar güzel muhafaza edilmemiş. Burası gayet güzel, tarihin izlerini yaşatan bir yer, şehrin dokusu güzel, güzel bir yer, ilk defa geldim beğendim” diyerek kalenin korunmuşluğunu ve kentin dokusunu öne çıkarıyor.

İstanbul’dan gelen Musa Mertel ise, “Kale çok güzel, dam bir dağın tepesinde dik bir yamacın ortasında buraya çıktığımızda şehrin bütün manzarasını görebiliyoruz. İstanbul’dan sırf kale için geldim diyebiliriz. Kale’de Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve nice medeniyetlerin izlerini görmek mümkün, anlatılamayacak güzellikleri bulunuyor Kars’ın, Kalenin tarihi dokusu halen eskisi gibi korunuyor. İç manzarası, dış güzellikleri asırlardır sağlam bir şekilde duruyor” sözleriyle kalenin hem görsel hem de tarihsel cazibesine dikkat çekiyor.

Turizm ve kültürel miras olarak kalenin yeri:

Kars Valiliği de Kars Kalesi’ni kentin öne çıkan tarihi değerleri arasında tanımlıyor. Ani Ören Yeri, tarihi Rus yapıları, taş köprüleri, hamam ve camileriyle zengin bir tarih dokusuna sahip Kars'ta, kale kent turizminin en çok ilgi gören unsurlarından biri. Yaklaşık dokuz asırlık geçmişi, defalarca onarıldıktan sonra günümüze ulaşan mimarisi ve şehre hâkim konumuyla Kars Kalesi, kentin geçmişi ile bugünü arasında somut bir köprü işlevi görüyor.

Kars Kalesi, taş duvarlarında taşıdığı tarih, burçları ve panoramik konumuyla ziyaretçilere hem görsel bir şölen hem de kentin kültürel belleğini okuma imkânı sunmaya devam ediyor.

KARS’IN ZİRVESİNDE YAKLAŞIK 900 YILDIR YÜKSELEN KARS KALESİ, GÖRKEMLİ SİLUETİ VE KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE...

KARS’IN ZİRVESİNDE YAKLAŞIK 900 YILDIR YÜKSELEN KARS KALESİ, GÖRKEMLİ SİLUETİ VE KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE KENTE GELENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR. YÜZYILLARA MEYDAN OKUYAN KALE, BUGÜN KARS’IN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE TURİSTİK SİMGELERİNDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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