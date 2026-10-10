Velilerle güçlenen bağ: okul ve aile eğitimi Bilecik'te

Programın yürütücüsü:

Bilecik'te düzenlenen eğitim, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kurumun bağlı birimi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, Atatürk İlkokulu velilerine yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

Eğitimin amacı:

Eğitimde öncelik, okul ve aile arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzerine kuruldu. Uygulanan modül ile velilere, okul ortamının desteklenmesi, çocukların eğitim sürecine katılımı ve karşılıklı iletişimin geliştirilmesi konularında bilgi ve farkındalık kazandırılması hedeflendi.

yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, konuyla ilgili olarak, "Aile Eğitim Programı kapsamında velilerimizin okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. İlhan'ın açıklaması, programın sürekliliğine ve aile-okul iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, benzer eğitimlerin devam edeceğini ve velilerin sürece aktif katılımının öğrencilerin başarısına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Bu tür programlar, eğitimde bütüncül yaklaşımı güçlendirme amacını taşımaya devam edecek.

BİLECİK’TE VELİLERE OKUL VE AİLE EĞİTİMİ