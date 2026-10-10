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Hükümlülerin atölye üretimi topluma yeniden kazandırma hedefiyle incelendi

Kaymakam Onur Titiz, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek hükümlülerin giyim, marangoz ve diğer atölyelerdeki üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hükümlülerin atölye üretimi topluma yeniden kazandırma hedefiyle incelendi

Ziyaretin kapsamı:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek hükümlülerin üretim yaptığı atölyelerde incelemelerde bulundu. Kurum Müdürü Müge Hanım ve kurum personeli tarafından karşılanan Titiz, atölyeleri dolaşarak üretim faaliyetleri, kullanılan malzemeler ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı.

atölyelerde yürütülen çalışmalar:

Ziyaret sırasında giyim, marangoz ve diğer atölyelerdeki çalışma süreçleri yerinde gözlemlendi. Hükümlülerin el emeği ile ortaya koyduğu ürünler, kullanılan ham maddeler ve üretim aşamaları hakkında kurum personelinden detaylı açıklamalar alındı. Bu çalışmaların hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeye ve işe yönelik deneyim kazandırmaya odaklandığı vurgulandı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Onur Titiz, hükümlülerin meslek edinmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve topluma yeniden kazandırılmaları açısından bu tür üretim faaliyetlerini önemli bulduklarını belirtti. Titiz, Bu çalışmalarda emeği geçen kurum yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum dedi.

Gerçekleştirilen inceleme, kurum içindeki üretim faaliyetlerinin hem bireylerin rehabilitasyonuna katkı sağladığını hem de sosyal dönüşüm hedefleriyle örtüştüğünü göstermesi bakımından önem taşıdı. Titiz, kurum yöneticileri ve personele teşekkür ederek incelemeyi sonlandırdı.

HÜKÜMLÜLERİN ÜRETİMİ YERİNDE İNCELENDİ

HÜKÜMLÜLERİN ÜRETİMİ YERİNDE İNCELENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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