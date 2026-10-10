Kırsal üretime nefes: Yenipazar'da 178 ton buğday tohumu üreticiye dağıtıldı

Yenipazar'da tohum dağıtımı başladı:

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, Bilecik Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında üreticilere tohum desteği sağlanıyor. Projenin ilk partisi olarak 178 ton buğday tohumu dağıtıldı; törene Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat katıldı.

projenin hedefleri:

Yetkililer, projenin temel amacının tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sunmak olduğunu belirtiyor. Kaymakam Polat, "Üreticilerimizin desteklenmesi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu destekle çiftçilerimizin üretimine katkı sunulmasını, yeni ekim sezonunun tüm üreticilerimiz için bereketli geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

dağıtımın kapsamı ve beklenti:

Dağıtımın ilk parti olduğu ve projenin devam edeceği ifade edildi. Uygulamanın, çiftçilerin alım gücünü rahatlatması ve ekim sezonunda verimin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÇİFTÇİLERE 178 TON BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİ