Veri ve saha odaklı dönüşümle Eksun Gıda marjlarını güçlendirdi

Eksun Gıda'nın 2026 ilk dokuz ay performansı:

Türkiye’nin köklü un markalarından Sinangil ve Sinangil Gluten YOK'u bünyesinde taşıyan Eksun Gıda, 2026 yılının ilk dokuz ayında operasyonel verimlilik ve veri odaklı yönetim sayesinde kârlılık göstergelerinde belirgin bir iyileşme kaydetti. Şirketin TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlarına göre hasılatı 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10,9 seviyesinden yüzde 13e yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 2,5ten yüzde 4,7ye çıktı.

TMS 29 uygulanmamış sonuçlarda da kârlılıktaki yükseliş sürdü: brüt kar yüzde 37,9 artışla 1,6 milyar liraye, FAVÖK tutarı yüzde 63,4 artışla 726,9 milyon liraya ulaştı. Net kar ise 85,5 milyon liradan 250,9 milyon liraya yükselerek yaklaşık üç katlandı.

Operasyonel disiplin ve maliyet kontrolü:

Şirket, yıl boyunca operasyonel verimlilik, etkin maliyet ve stok yönetimi ile güçlü saha organizasyonunu önceliklendirdi. Bu yaklaşım sadece gelirleri büyütmekle kalmayıp büyümenin niteliğini güçlendirmeye odaklandı. Finansman giderlerinde sağlanan iyileşme, bunun somut örneklerinden biri oldu: finansman giderleri yüzde 32,8 azalırken tutar 569,7 milyon lira seviyesine indi. Kısa vadeli yükümlülüklerde yüzde 25lik gerileme ve cari oranın 2025 sonundaki 1,19 seviyesinden 1,25'e çıkması da bilançonun dayanıklılığına işaret ediyor.

Şirket yetkilileri, elde edilen kârlılık artışının arkasında gider yönetimindeki gelişmelerin, saha verisinin üretim ve satış süreçlerine entegrasyonunun ve analitik karar alma mekanizmalarının olduğunu vurguluyor.

Veri ile sahayı buluşturan yönetim anlayışı:

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, 2026 ilk dokuz aylık performansı değerlendirirken şirketin stratejisini şu sözlerle özetledi: "2026’ya güçlü bir operasyonel disiplin ve verimlilik odağıyla başladık. İlk dokuz aylık sonuçlarımızda, geçen yılın aynı dönemine göre özellikle karlılık göstergelerimizde sağladığımız iyileşmenin doğru alanlara odaklanmamızın bir sonucu olduğunu görüyoruz."

Özkan, veri odaklılık ile saha deneyimini bir araya getirmenin karar süreçlerindeki önemini vurgulayarak, "Kararlarımızı yalnızca geçmiş dönem sonuçlarına bakarak almıyoruz. Üretimden satışa, tedarikten lojistiğe kadar operasyonumuzun farklı noktalarından gelen verileri sahadaki ekiplerimizin tecrübesiyle birleştiriyoruz" dedi ve dijital altyapı ile analitik kabiliyetlerin sahadan gelen bilgiyi anlamlandırmada kritik rol oynadığını ekledi.

Tedarik stratejisi ve saha ağı:

Şirket, en kritik girdi olan buğday tedariğini stratejik bir yönetim alanı olarak ele alıyor. Türkiye’deki üretim bölgelerinden uluslararası tedarik pazarlarına kadar geniş bir coğrafyada hammadde alternatiflerini değerlendiren Eksun Gıda, satın alma kararlarını ürün kalitesi, fiyat hareketleri, lojistik imkanlar, arz şartları ve piyasa beklentileri çerçevesinde şekillendiriyor.

Özkan, tedarik yaklaşımı hakkında şunları belirtti: "Doğru hammaddeye doğru zamanda, doğru kaliteyle ve doğru şartlarla ulaşabilmek işimizin temel unsurlarından biri. Bunun için hem Türkiye’de hem de küresel pazarlarda sahada olmayı çok önemsiyoruz. Hammaddeyi yalnızca ekranlardan takip etmiyor; kaynağında inceliyor, üretim bölgelerini yakından izliyor, kaliteyi sahada değerlendiriyor ve farklı tedarik alternatiflerini sürekli karşılaştırıyoruz."

Şirketin saha gücü satış kanallarında da etkisini gösteriyor: Eksun Gıda, Sinangil markasıyla Türkiye’nin 81 ilinde etkin bir dağıtım ağına sahip olup hem nihai tüketici hem de profesyonel mutfaklarda geniş kullanım alanına ulaşıyor. Satış noktalarından toplanan veriler tüketici eğilimlerini ve ürün performansını analiz etmek için kullanılıyor; bu çıktılar üretim ve satış stratejilerine entegre ediliyor.

Uluslararası varlık ve üretim kapasitesi:

Eksun Gıda, üretim altyapısını ve kalite standartlarını 20’yi aşkın ülkeye taşımak suretiyle uluslararası pazarlarda değer yaratıyor. Şirket, ihracatta pazar çeşitliliği ve uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanarak küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor.

1996’dan bu yana Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Tekirdağ ve Konya’daki yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip tesislerinde yıllık yaklaşık 600 bin ton buğday işleme kapasitesine sahip. Eksun Gıda, üretimden satışlara göre İSO 500 listesinde 2025 yılında 301. sırada yer aldı ve Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı "Türkiye’nin En Değerli Markaları" listesinde yer alarak marka değerini tescilledi. Şirketin halka açık payları Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görüyor.

Sürdürülebilirlik ve enerji yatırımları:

Eksun Gıda, sürdürülebilirliği iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor. Ağustos ayında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uygun hazırlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu KAP üzerinden paylaşıldı.

Şirketin uzun vadeli yol haritasında yenilenebilir enerji yatırımları önemli bir yer tutuyor. İzmir’de yatırım teşvik belgelerini aldığı toplam 18,9 MW kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi santrallerinin devreye alınması hedefleniyor; projelerin tamamlanmasıyla üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

Özkan, geleceğe yönelik stratejisini şöyle özetledi: "Önümüzdeki dönemde de odağımız net: Veriyi daha etkin kullanmaya, sahada güçlü olmaya, doğru hammaddeyi doğru şartlarda tedarik etmeye, Sinangil’in Türkiye’deki güçlü konumunu ileri taşımaya ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı derinleştirmeye devam edeceğiz. Verimlilik, dijitalleşme, güçlü tedarik yönetimi, marka gücü, ihracat ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı birbirinden bağımsız başlıklar olarak değil, aynı büyüme modelinin birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz."

Sonuç olarak, Eksun Gıda'nın 2026 ilk dokuz aylık sonuçları, hem gelir hem de kârlılık tarafında saha ve veri odaklı karar alma ile operasyonel disiplinin bir arada yürütülmesinin somut bir göstergesi oldu. Şirketin finansal dayanıklılığını artıran adımlar, tedarik ve üretim süreçlerindeki stratejik yaklaşımlar ile sürdürülebilirlik ve enerji yatırımlarındaki ilerleme, Eksun Gıda’yı hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor.

EKSUN GIDA GRUBU BAŞKANI VE CEO'SU HASAN ABDULLAH ÖZKAN