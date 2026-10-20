Kepez saldırısının iddianamesi: örgüt suçlamasıyla 13 kişiye ceza talebi

olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yolunda 7 Haziran saat 15.30 sıralarında bir otomotiv bayisine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerinin karşısındaki üst geçidin altına gelen ve yüzünü gizleyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra cep telefonuyla çekim yaptığı anlarda 2 el ateş etti ve yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, güvenlik kameraları ve çevre görgü tanıklarının beyanlarıyla soruşturma başlatıldı.

soruşturma ve deliller:

Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde teknik inceleme yaptı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin olay sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntüler iddianamede yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 37 sayfalık iddianamede soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar detaylandırıldı.

şüphelilerin durumu ve iddialar:

İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K.'nın kaçış güzergâhında üzerindeki kıyafeti çıkardığı ve taksiyle Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği belirtildi. Savcılık, M.A.'nın, R.E.'nin talimatıyla E.K.'nin saklanması ve konaklaması için kendi adına bir ev kiraladığını ve cep telefonu temin ettiğini iddia etti. E.K., saldırıdan 15 gün sonra saklandığı evde polis tarafından yakalandı; aynı adreste bulunan S.G. ile hakkında ayrı soruşturma yürütülen çocuk M.C.U. da polisleri fark edince kaçmaya çalışırken yakalandı.

Dosya kapsamında A.Ş., A.T.Y., E.K., M.P., M.M.K., M.A., T.G. ve U.C.Y. tutuklu; H.G., M.Y. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; H.K.A. ve R.E. ise firari olarak yer aldı.

Savcılık, 13 şüpheli hakkında ayrı ayrı "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından ceza talep etti. Ayrıca R.E. ve H.K.A. dışındaki 11 şüpheli hakkında, iddianamede, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma suçundan da ceza isteniyor. İddianamede R.E.'nin diğer şüphelileri azmettirdiği, H.K.A.'nın ise örgüt yöneticisi olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Hazırlanan iddianameyle dava süreci devam ederken, savcılık tarafından talep edilen cezalar ve örgüt iddiaları mahkeme safhasında değerlendirilecek.

OLAY ANI (ARŞİV)